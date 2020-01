MILANOVIĆ JE SKIJAŠE ZATRAŽIO GLAS I POSLAO PORUKU UOČI SUČELJAVANJA: ‘Imat ću zanimljivo pitanje za predsjednicu…’

Milanović zamolio skijaše: ‘Jedan dan mi poklonite da se ne bi idućih pet godina svi nasanjkali’

“Skijaši i skijašice ja znam koliko vam je teško, ja volim skijati, ove godine nisam skijao uopće, prema tome molim vas jedan dan mi poklonite da se ne bi idućih pet godina svi nasanjkali”, poručio je danas predsjednički kandidat Zoran Milanović , s obzirom da će velik broj građana za vrijeme predsjedničkih izbora 5. siječnja biti na skijalištima, javlja N1.

Milanović, koji je danas u obilasku birača u Bjelovaru, vezano za mobilizaciju glasača u BiH koji nisu njegovo tradicionalno biračko tijelo kaže da su oni naši građani. “Neka voze ljude autobusima, barem ih tretiraju kao ljude, a ne kao kupus, inače mnoge ljude HDZ-ovci tretiraju kao kupus. Nemam ništa protiv BiH i Hrvata u BiH, ako me se sjete sjete, ako ne.”

Koreografirano pitanje o Mamiću

Što se tiče Zdravka Mamića i pitanja na debati RTL-a o mogućem susretu s njim, kaže da je to bilo koreografirano pitanje te da nema šanse da se on negdje sretne s Mamićem. “Što da mu kažem, nisam ja organ gonjenja, mjesto mu je tu u Hrvatskoj. Uspješan je menadžer, producent igrača, to nije lako, ali ušao je u probleme s hrvatski zakonom i to zato jer ga je ulovio porezni USKOK koji je osnovan u mojoj Vladi.

Tada je veći broj ljudi dolijao na prevarama, neplaćanju poreza, krađi novca iz proračuna i on je jedan od tih. Od tada do danas ta je služba zatučena, prebačena je u Poreznu upravu, uzeta joj je samostalnost, dvije godine nema čelnu osobu, tako radi HDZ kada želi nešto zatući u korijenu, drugi je primjer Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa”, rekao je i zapitao se zašto porezni USKOK ne radi.

Kolinda priča opasne stvari

Prema njegovu mišljenju slučaj savjetnika aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović iz obavještajnog sustava pokazuje nam da obavještajni sustav, kada HDZ ima priliku “maltretirati cijelu Hrvatsku” imati monopol vlasti protiv kojeg se on bori, da to treba odmaknuti od HDZ-a jer su opasni za sustav nacionalne sigurnosti.

“Predsjednica kaže da je nakon pet godina otkrila korupciju u SOA-i, pa nije SOA, nego VSOA, njezine gafove i to ozbiljne gafove, to nisu lapsuzi povezani s nesvjesnim, ona priča ozbiljne i opasne stvari i to je jedno vrijeme uveseljavalo ljude, ali sada postaje opasno, ne može se to takao raditi, a gospodin Brkić i ostali se pozicioniraju za bitku u HDZ-u koja već traje i koja će biti najkrvavija politička bitka i to je borba za reurse, novac, utjecaj, represivni aparat i tu ću im ja stati na putu kad buidem predsjednik, neće to tretirati kao ćaćinu imovinu nego kao javno dobro”, izjavio je Milanović.

Prihvatit će svačiju podršku

“Gđa. Kitarović će prihvatiti svačiju podršku, ali baš svačiju”, odgovorio je Milanović na pitanje o podršci supruge Zvonka Bušića, Julienne Bušić predsjednici rekavši da nema komentara.

Hoće li otići i na sutrašnje sučeljavanje na Novoj TV nije želio otkriti, ali je dodao da su debate neozbiljno “sprešane” u zadnjih tjedan dana kampanje.

Najveći skandal debate na RTL-u smatra da je bio pokušaj skraćivanja debate, a za večerašnju je najavio pitanje predsjednici oko sudjelovanja u Nadzornom odboru tvrtke koja je propala te da će to biti skica za portret. Obećao je da će danas mikrofon biti dalje od njega pa neće terorizirati s prehladom, piše N1.

