MILANOVIĆ UPOZORIO PREMIJERA: ‘Stier radi Plenkoviću o glavi. Plenkoviću, čuvaj se’

“Na kraju će obojica nastradati”, kazao je Milanović

Davor Ivo Stier izjavio je kako će podržati aktualnu predsjednicu u kampanji za drugi mandat na Pantovčaku, ali i da mu ne pada na pamet napadati njezina protukandidata Miroslava Škoru. Ta je njegova izjava šokirala HDZ-ovce, a danas ju je u Koprivnici komentirao predsjednički kandidat Zoran Milanović, prenosi N1.

Stier je također kazao kako je jedini pravi protivnik HDZ-a upravo Zoran Milanović.

‘Došao je u državnu instituciju direktno iz Argentine’

“Davor Ivo Stier vam je jedan primjer pomirbe u okviru jedne državne institucije u kojoj smo obojica radili. Ja kao nestranački čovjek, on kao HDZ-ovac koji je došao direktno iz Argentine gdje je uređivao imigrantske novine koje su na naslovnici i na zadnjoj strani imale sliku Kuščevićevog djeda”, kazao je.

“Da, to su činjenice mislim. I onda je preko Washingtona došao u Zagreb i još uvijek u kadrovskoj službi postoji prijedlog za promaknuće koji sam ja potpisao za Stiera 2002. godine kao njegov nadređeni, dakle šef odjela odnosno pomoćnik ministra i nakon toga sam ga poslao u Bruxelles za diplomata u hrvatsku misiju znajući tko je i što je i tko mu je bio djed, ali to mu nikad nisam spomenuo i nisam imao s time problem. Ali on naprosto svoju političku karijeru gradi na nečem drugom”, istaknuo je Milanović.

‘Upozorio premijera

Novinare je uputio da te činjenice potraže u kadrovskoj službi Ministarstva vanjskih poslova “da se vidi kako on gleda na te stvari”.

Dodao je da na te stvari “gleda sportski”.

“A Stier? Stier radi Plenkoviću o glavi. Plenkoviću, čuvaj se. Radi ti o glavi. A na kraju će obojica nastradati”, kazao je Milanović.