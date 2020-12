MILANOVIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO ŠEKSU: ‘Ostao je vjeran sebi, on je licemjer, mračan čovjek koji je nanio ogromnu štetu’

‘Ja kao Predsjednik Republike neću komentirati promjene Ustava. Tu sam da po njemu živim i radim’, ističe

Na središnjoj svečanosti obilježavanja 29. obljetnice osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović komentirao je nabavku borbenih zrakopolova.

. “Vas čeka uskoro jedna od važnijih odluka u povijesti Hrvatske vojske, a koju će donijeti hrvatska politika, hrvatski državni vrh, hrvatska Vlada – odluka o nabavi višenamjenskih borbenih zrakoplova. Ona neće odjeknuti u svijetu, ali će značiti da se osjećamo bolje i sigurnije. Svoj posao ćete raditi na jedan moderniji i ozbiljniji način”, rekao je Milanović, prenosi Nova TV.

‘Nije to neka hrabrost’

“To je i oprema Hrvatske boljim radarima. Moramo znati, ako već letimo, i što nam dolazi zrakom”, dodao je Milanović. “Pred nama je neizvjesna godina u kojoj pobjeđujemo”, istaknuo je Milanović i dodao da misli na virus koji je među nama i koji ćemo pobijediti cijepljenjem.

O kupovini novih aviona rekao je da je upoznat sa svime, no nije htio komentirati preporuku Povjerenstva. “Pričekajmo još par dana, odluku na kraju donosi Vlada, a ja ću je podržati u svakoj od tih mogućih odluka”, dodao je Milanović.

Odgovarajući na pitanja novinara o cjepivu, istaknuo je kako on ne odlučuje o tome nego Vlada, ali da će se bez problema ako treba prvi cijepiti. “Nije to neka hrabrost“, kaže.

‘To je bio moj prijedlog dok sam se ja bavio politikom’

Puno određenije je govorio je Vladimiru Šerksu i prijedlozima za promjenu Ustava kojima bi se smanjile ovlasti Predsjednika.

“Prijedlog za promjenama Ustava kojima bi se smanjile ovlasti predsjednika države je moj, nije od Vladimira Šeksa. To je bio moj prijedlog dok sam se ja bavio politikom. Vladimir Šeks je ostao vjeran sebi – licemjer, on je mračan čovjek koji je nanio ogromnu štetu hrvatskom pravosuđu. Ja kao Predsjednik Republike neću komentirati promjene Ustava. Tu sam da po njemu živim i radim. Šeks bi nakon bezazlenog incidenta u proljeće ove godine tražio smjenu Predsjednika Republike. To je vrlo neobjektivan i nekompetentan čovjek”, rekao je Milanović.