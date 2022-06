Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je na svečanosti dodjele letačkog znaka vojnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kadetima 26. naraštaja u Vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku te se prigodno obratio kadetima.

"Vi ste nasljednici onih hrabrijih među najhrabrijima. I prvi hrvatski letači su bili hrabri jer su počinjali u nemogućim uvjetima. Ali toga ste svjesni i po tome ste u Europi jedino jato letača čiji su prethodnici prije 30 godina bili u životnoj pogibelji", rekao je Milanović.

"Čestitam na uspjehu, završili ste kompleksno školovanje za birane ljude, koje ne bi svatko mogao završiti. Želim vam sreću, da budete razboriti, odvažni, da čuvate prije svega sebe, a onda i imovinu koja vam se stavlja na raspolaganje, koja je kvalitetna", kazao je Milanović kadetima.

'O BiH nitko ne govori, kao da ta država ne postoji'

U izjavi za medije Milanović je odgovorio na pitanje kakva su očekivanja od dolaska finske premijerke.

"Finska ima svoje sigurnosne razloge, ima ih i Hrvatska, i ovo je dobra prilika da ovu priču, koja je krenula s Ukrajinom i Moldavijom, da im se da status kandidata, da se to dodijeli i BiH jer o tome nitko ne govori, kao da ta država ne postoji", kazao je Milanović.

"Ja sam za to da se cijeloj BiH da signal da su dobrodošli u EU jer će biti nemoguće objasniti da Ukrajina i Moldavija mogu, a BiH ne. To je uredu, ali Hrvatska ne može dopustiti da se iz tog kruga izostavi BiH. To bi nalikovalo sadizmu. Oni su naši susjedi, zemlja bez tereta, s kojom imamo tisuću kilometara granice. Valjda nas se nešto pita. Očekujem da se i hrvatska Vlada i premijer zauzmu za to."

'Benzin neće biti jeftin više nikad'

Milanović je komentirao i fiksiranje cijena goriva.

"Bolje ikad nego ikad. I ja bih kalkulirao na njihovom mjestu radi određenih razloga, kojih sada više nema, euro je siguran. Viđali smo već tu razinu cijena nafte. Dok rat ne završi i dok se stvari ne smire, možemo očekivat da taj rast neće stati, dakle, benzin neće biti jeftin više nikad, a neko vrijeme ćemo se morat naučit da će to koštati malo više", kazao je Milanović.