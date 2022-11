Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana sv. Krševana prilikom koje je održao svečani govor.

“Razgovarao sam s austrijskim premijerom i ono što mogu reći, bez da kršim diskrecijsko pravo i norme lijepog ponašanja, da je opis našeg posla da smo plaćeni, a plaćeni smo zato što smo izabrani, a izabrani smo zato što smo se ponudili da to želimo za dobrobit, za prosperitet ljudi, naših nacija i to je prsluk protkan svim našim pojedinačnim tajnama, hoćete ‘luđačka košulja’ koju nosimo ponosno”, kazao je Milanović, prenosi Večernji.hr.

'Ponosno nosim tu luđačku košulju'

“Mali je korak između toga da mala zemlja i mala nacija, traži od saveznika, od mlađeg partnera, onog sitnog, kratkih hlača, ali partnera, postavljen vazal, koji bespogovorno sluša one koji mu izdaju zapovijedi, a onda slijedi ono najgore, terminalna faza, kada prepoznaju ono što mu i nije zapovjeđeno i želi udovoljiti svom gospodaru. Do toga držim i to je opis moga posla, i ponosno nosim tu luđačku košulju koju mora svaki političar i državnik nositi. Ona može biti protkana zlatnim nitima, može biti s rupama međutim to je ograničavajući faktor koji se svaki nacionalni i lokalni političar mora držati, a to je moje i moja zajednica prvo, a nakon toga opće stvari, generalne stvari, pobratimstvo lica u svemiru”, rekao je pa dodao:

“Ono što nas čini nacijom, to je ključno, da osjećamo zajedničku sudbinu, zajedničko jučer i to neće promijeniti niti EU, niti NATO niti svi savezi u kojima je Hrvatska.”

“Nakon svega gledate svoje interese i sudit će vam naši ljudi u zemlji do koje je jedino nama stalo”, kazao je Milanović.