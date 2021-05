MILANOVIĆ ŽESTOK: ‘Plenkoviću, čuvaj se! Nespretni Jandroković ti radi o glavi…’ Napao i HRT: ‘Korumpirani ste, sramota je što radite’

Milanović se iz Splita obračunao s premijerom i javnom televizijom

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je Split gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom blagdana sv. Dujma.

Ubrzo je i komentirao kronični sukob s premijerom Plenkovićem. Komentirao je jučerašnju izjavu Gordana Jandrokovića koji je kazao kako se Milanović ponaša kao klaun i da ga nije briga što kaže o njemu.

“Ne znam koga hrvatska javnost doživljava klaunom, mene ili njega. To kako je koga on nazvao, to je povijest političke bijede. Plenkoviću, čuvaj se! Taj ti radi već o glavi. Nespretan je, ali ti može nanijeti političku štetu. Gospodin Jandroković je sinoć opet lagao da je gospođa Đurđević s kojom se on zaista u niti jednom aspektu karijere ne može mjeriti, da je kršila zakon. To je laž. Sad, ako on može reći za svakoga da je klaun, onda i ja mogu reći: Tko laže, taj i krade”, rekao je Milanović.

Napad na HRT

Okomio se i na HRT, referirajući se na jučerašnju emisiju Otvoreno gdje je gostovala kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Zlata Đurđević.

“Jučer je urednik Yutela prevario gospođu Đurđević u emisiji. Ubacio je četvrtu osobu, kolegu s fakulteta s kojim nije u dobrim odnosima. Netko laže, gospođa Đurđević ili novinar Yutela”, kazao je Milanović. “Vaš kolega je običan prevarant koji je to napravio tendenciozno. Đurđević je pristala doći u emisiju, a urednik je dužan reći tko će još doći da bi pozvana osoba odlučila hoće li doći ili neće”, kazao je Milanović, dok je novinarki HRT-a poručio kako joj u ugovoru u radu ne stoji da se mora ponižavati braneći svog kolegu, na daljnja pitanja iste novinarke nije htio odgovarati, rekavši da ne govori za Yutel.

“Vi ste plaćenici jedne političke opcije, ovo je sramota što radite”, dobacio je drugom novinaru HRT-a koji mu je htio postaviti pitanje. “Vi ste gori od Yutela, tamo su radili ljudi koji su vjerovali u gluposti. A vi ste korumpirani”, kazao je Milanović novinaru. “Ljudi vi ste plaćenici jedne političke opcije, hrvatski građani to ne podnose”, dodao je.

Na komentar da je nije u redu da predsjednik ovako razgovara, Milanović je komentirao: “Budete li solidarni pojest će vas prve.” “Sad se mi svađamo, natjerali ste me da se svađam”, kazao je.

‘Sabotaža Ustava’

Zakon o sudovima nazvao je protuustavnima te se pozvao na mišljenje četvero ustavnih sudaca. “To je sabotaža Ustava”, dodao je.

Osvrnuo se i na suca Vrhovnog suda Marina Mrčelu. “Dolazi na televiziju, bavi se politikom i govori kako bi mijenjao Ustav u kojem već piše to što piše 30 godina, e kako bi njemu odgovaralo. E, pa lako je tako. Nikada na izbore na provjeru kod birača. Plaća sigurna, ne radiš ništa jer je osnovan poseban kazneni sud, još jednu plaću zaradiš s namještenim savjetovanjima, što je još jedan sukob interesa. Pa ti ljudi uživaju kao prasci”, rekao je Milanović.