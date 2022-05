Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u prigodi obilježavanja Dana županije, a nakon toga se obratio medijima.

"Banožić je bijednik i lopov. Ja sam bio premijer i predsjednik i valjda bih znao da je pilot Ivan Selak napao Vinkovce. Valjda bi ga do sada procesuirali. Za to ga je optužio barski puž Banožić. On je prekršio zakone, a ne mogu ja kao Plenković zvati državnu odvjetnicu, nemam to pravo. Ako se smije raditi to što je Banožić napravio onda ajmo svi krasti", rekao je Milanović.

"Zašto je Plenković zvao državnu odvjetnicu, i to nije prvi put da on to priznaje. Zato što zna da je taj lopov sljedeći, on je počinio ozbiljno kazneno djelo, to je dokumentirano, osobe koje su svjedoci dali su iskaz prije nekoliko mjeseci i nikome ništa. Zamislite premijer zove u DORH, to je za opoziv", rekao je.

'Ustavni udar'

"To nije jedina ludost koja se jučer dogodila. Vidjeli smo da je Ustavni sud, koji nije izabran od naroda, naroda koji može krivo izabrati, a ja sam dokaz za to. To je 10 ljudi koji su pri zdravoj svijesti rekli da je ta inicijativa bez veze, to što su oni napravili je ustavni udar. Ja razmatram svoje opcije, na njihovo se poštenje ne može računati. Ja sam mislio da će zabraniti referendum, ali nisam mislio da će baš to napraviti što su napravili", dodao je.

"Plenković me zivkao i ispitivao kamo da ide, da ide u Ministarstvo ili kod Josipovića, on se tada vraćao u Hrvatsku, a ja sam radio na članku Ustava o kojem se jučer radilo", rekao je Milanović.

"Ti nesretnici su upali u klopku, stavljajući se iznad naroda, tih 10 no names ili bivših HDZ-ovih, pa i SDP-ovih političara. Velika Britanija ni nema Ustavni sud", dodao je.

Dotaknuo se i HDZ-ova koalicijskog partnera Radimira Čačića. "Čačić je arhitekt i menadžer, on to ne razumije najbolje. Ne znam zašto se javlja. Ja ne mogu ništa, Sabor u kojemu je Plenković pokupovao većinu može smijenit glavnu državnu odvjetnicu. Ja ne mogu. Što priječi državnu odvjetnicu da kaže svima da je to što je napravio Banožić u redu? Neka kaže svima", rekao je.

'Nije mu prvi put'

"Plenković je to naučio od komunističkih mentora i UDBA-e. Nije prvi put da je on postrojio suce i ostale djelatnike", dodao je.

"Imamo opasnu situaciju, to su uzurpatori, kao Turci osmanlije u 16. stoljeću. Dok sam ja sudjelovao u pisanju tog Ustava, Šeparović je bio fiškal s pet doktorata koji su mu napisali drugi. Šef tajne službe je postao šef Ustavnog suda, gdje toga ima osim u Rusiji? Po čemu je on zaslužio biti na tom mjestu. Njega nitko nikad nije birao, osim možda kad ga je Tuđman stavio na neku listu. Taj čovjek ne priča ni jedan strani jezik". Što je napisao, osim doktorata iz obiteljskog prava kojim se nikad nije bavio, ovo su sve varalice, nisu iz Osijeka nego iz Zagreba. Da i u Zagrebu se mogu kupiti doktorati. Neka me tuže", dodao je.

"Nemam opciju, po zakonu nemam. Ali imam druge opcije, neka strepe, pravda dolazi", rekao je.

"Taj lažni doktor znanosti, Šeksov kum (Šeparović). Ne treba nam Šeparović, Davorin Mlakar koji se lažno predstavljao na sudu u Austriji. To je krivično djelo, to su ljudi koji kroje Ustav 30 godina nakon svega takvi ljudi su tu", dodao je.

Novinari su ga upitali kako komentira da je Hrvoje Zekanović izašao iz dvorane kad je krenuo govoriti.

"Bio je tu? Jel se skinuo gol? Ima dobrih fora, mogao bi se svidjeti ženama. Čovjek je preuzeo ulogu dvorske lude, to radi za novac. Što on mjeri zamjera? Borbu za interese Hrvatske? Što točno? Pitajte zekana što mi zamjera i dajte mu vreću šargarepe", rekao je.

"Udbašenković se ima ispričati Gotovini i generalima, pred kojima mora raditi sklekove za to što je insinuirao. On je insinuirao da su to udbaške pudlice, to je rekao za Antu", zaključio je.