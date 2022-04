Predsjednik Republike Zoran Milanović tijekom dana se u Rijeci susreo s tamošnjim gradonačelnikom Markom Filipovićem. Nakon njihova sastanka očekuju se izjave o najaktualnijim političkim zbivanjima u zemlji i svijetu.

"Imam svoje suradnike koji su mi sve prenijeli. Kinetička energija je gadna stvar, može srušiti stablo ili kuću. Premijer se navukao na to. Letjeli su avioni za vrijeme njegove presice. To mu je zadnji put.

Bila je sjednica u kojem su došli ljudi iz DORH-a i Vučetića i rekli da nema eksploziva. To nije privredni eksploziv, je li zemaljski? Je li to došlo iz druge dimenzije. To je kao u onom filmu gdje jedan muškarac sluđuje sve druge. Otkud taj eksploziv, ako nije privredni, zemaljski ili iz filmova Sergija Leonea. Pitajte Clinta Eastwooda.

Nije normalno da jedni komentiraju jednu, a drugi drugo. Iz Vučetića su rekli da nema eksploziva. Hoćemo optužiti Sergija ili Sergeja, Ukrajinca ili Rusa. A da ne spominjemo presicu, tu ću završiti, da su trojica generala meni rekla da ništa ne razumiju.

Pitanje je je li bilo trotila. Prve izjave su bile daje bilo 50 kila trotila. To razavali zagrebačku Mamuticu. Sad nije bilo ni privrednog eksploziva. To je bilo dva tjedna peglanja priče ovih koji su se zaletjeli.

