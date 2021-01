MILANOVIĆ U NEVJERICI NAKON OBILASKA BANIJE: ‘Ograđujem se da me ne napadne Vladimir Šeks da sam protiv HDZ-a. Tu se kokošarilo’

‘Nevjerojatno je da su kuće koje su obnavljanje ’97. i ’98. godine od temelja ili popravljane da su gotovo sve uništene da se u njima ne može živjeti’

Predsjednik Zoran Milanović danas obilazi potresom pogođena područja, a nakon sastanka u Petrinji obratio se novinarima i javnosti. Rekao je da je obišao nekoliko obitelji u Majskim poljanama i Sibiću. “Bez najave sam vidio kakvo je stanje na terenu. Radi se. U Majskim Poljanama je jako puno štete na terenu. Naročito šteta kuća iz obnove”, kazao je.

Dodao je da je u Sibiću gotovo svaka obnovljena kuća oštećena tako da se u njoj ne može živjeti. “To je neobično. I dalje određene upitnike što se tu radilo. Ne mislim na ratno profiterstvo ili na odgovornost bilo koje stranke, naoričito HDZ-a. Nevjerojatno je da su kuće koje su obnavljanje ’97. i ’98. godine od temelja ili popravljane da su gotovo sve uništene da se u njima ne može živjeti”, rekao je i dodao da to možda nikada ne bi znali da nije bilo potresa.

Je li Pleter trebao ranije doći?

Kaže da je razgovarao jučer s premijerom Andrejem Plenkovićem te da je “prodiskutirao neke stvari”, pri čemu je naglasio da nije došao totalno nepripremljen. Na pitanje je li Pleter trebao doći ranije, rekao je da nema odgovor na to pitanje. “To nije Hrvatska vojska, nego firma koja uglavnom radi s MORH-om i koja je u krizi kada su ugostiteljski objekti zatvoreni, oni rade. Ne znam kakvu razliku čini Pleter, a to ne bi mogli napraviti lokalni ugostitelji. Kroz neki oblik javnih radova”, kazao je Milanović.

Ustvrdio je da bi on bio sretniji da posao rade sisački i petrinjski ugostitelji koji sad ne mogu raditi zbog korone i koji bi mogli platiti konobare i kuhare. “Pleter je zaštićen kao lički medvjed”

Ne napada HDZ

Naglasio je da kada govori o lošoj obnovi ne napada HDZ. “Ograđujem se da me ne napadne Vladimir Šeks da sam protiv HDZ-a. Tu se kokošarilo. Ili su projekti toliko loši pa su kuće građene po lošim projektima. Ili je netko krao po materijalu”, rekao je te dodao da misli kako je to u zastari.

“To nije ratno profiterstvo nego kokošarenje i potkradanje. Koga ćete za to optužiti, bivšeg predsjednika? Ne. Neku stranku, ne? To je jedna od naših sramota. Ne znam što bi tu DORH trebao raditi”, rekao je Milanović.

Što se tiče angažiranja ljudi u javnim radovima kaže da ne zna detalje. No, dodaje da misli da nismo u dobu “velike depresije ’30-ih godina kada su ljudi uzimali lopate i išli čistiti i saditi javore i breze”. “Ne vjerujem da će biti puno ljudi koji će se penjati po skelama. U Hrvatskoj ionako nema puno radne snage, posebno za te teške fizičke poslove”, rekao je.

Ne vidi razloga za istragu

Komentirao je i prijepore oko pitanja je li Banija ili Banovina. “Za mene je Banovina Hrvatska pa zgrada u Splitu pa zgrada vlasti u Novom Sadu. Za tu sam znao puno prije nego sam čuo sa ovo”, kazao je Milanović te još govorio o obnovi nakon rata. “To je napor vrijedan poštovanja. Da se kralo kralo se, ali ne mislim da je bilo sistemski”, rekao je Milanović.

“To što se loše radilo nema veze sa stranačkom politikom. Tada su mnogi zaradili dobro. Ali to nije greška HDZ-a, nego su neki ljudi radili iz nekih razloga. To je mimo stranačka stvar”, rekao je Milanović te dodao da ne vidi razloga za istragu. “Što će se ustanoviti? Da je netko maznuo toliko i toliko armaturnih mreža i negdje ih ugradio. To je ratno kokošarenje koje je razotkrio potres”, rekao je.