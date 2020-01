MILANOVIĆ U NAPADU: Kolinda je ostala bez municije. Primala golove u regularnom dijelu, a onda je u produžetku dobila i autogol…

Tko je bio pripremljeniji u drugom sučeljavanju drugog kruga predsjedničkih izbora analizira Đurđica Klancir

Mnogo je naučio Zoran Milanović iz prvog sučeljavanja s kandidatkinjom Kolindom Grabar Kitarović: došao je mnogo spremniji i vješto je gradio priču, manje o sebi, više o svojoj protukandidatkinji. Od kada joj je uvodno spočitnuo s kim se upravo družila i što to govori o njoj (s Milanom Bandićem) do neprestanog podsjećanja kada je i kako krenula u svijet visoke politike. I nije sada gubio previše vremena na opisivanje je li on bio najbolji student i kako je on ušao u Ministarstvo vanjskih poslova, nego je više puta kroz sučeljavanje, sa samo dva-tri ubojita detalja, svoju protukandidatkinju vraćao u krilo onog starog HDZ-a, u mutež i grabež iz sredine devedesetih, kada su jedni krvarili na ratištima ili radili za minimalne plaće, a drugi grabili u pretvorbi i privatizaciji, dijelili menadžerske funkcije, sjedili u nadzornim odborima, sređivali kredite.

Zoran Milanović uspio je Kolindu Grabar Kitarović, koliko god nas ona podsjećala na strane fakultete koje je završila i funkcije koje je obnašala, prikazati kao izdanak upravo tog kvarnog dijela HDZ-a, onog koji je svoj zenit ostvario sa Sanaderom, ali je ostao tinjati i dalje. A za to su mu poslužila tek dva podatka koje ona nije demantirala: 1995. godine kao mlada službenica Ministarstva vanjskih poslova dobila je stambeni kredit s kamatnom stopom od 4,5 posto. I bila je, inzistirao je Milanović nekoliko puta, a ona nije demantirala, članica Nadzornog odbora, u dobi od 27 godina, tvrtke Kontinental prijevoz koja je privatizacijom nastala iz tvrtke Croatiatrans-grupa, baš kao i tvrtka Croatia bus, kojem je većinski vlasnik bio Leon Sulić, propali HDZ-ov tajkun, osuđen zbog gospodarskog kriminala – kojeg je predsjednica pomilovala.

Milanović je ovaj put pokazao da se zna kontrolirati

Vidjelo se da su oba podatka kandidatkinju posve izbacila iz takta, a sudeći prema snimci s HRT-a nakon sučeljavanja, i savjetnika iz Ureda predsjednice koji joj je ovaj put bio u pratnji, Tomislava Madžara. “Sram vas bilo”, napao je Madžar Milanovića i zapravo – potvrdio mu da je na ovom sučeljavanju pogodio u pravu metu. Ovaj put Milanović nije bio iritantno agresivan, nije upadao u riječ, pokazao je da se zna kontrolirati, tu i tamo bi mu još pobjegla kakva grimasa, jednom ili dva puta gubio je vrijeme na to da inzistira da on “to zna”, a “ona očito ne zna” itd., no uspio je mnogo ozbiljnije raniti svoju protukandidatkinju.

Milanović ju je prokazao kao onu koja je bila dio ekipe koja je sredinom devedesetih mogla dobiti kredit kakav su obični građani mogli samo sanjati. Bio je to trenutak u kojem se cijela jedna generacija građana Hrvatske pokušala prisjetiti u kakvim su oni uvjetima dobivali kredite ako su željeli riješiti svoje stambeno pitanje sredinom ili potkraj devedesetih. Zapravo, nije to niti tema za teško prisjećanje. Oni koji su pokušali dobiti kredit potkraj devedesetih nesumnjivo se sjećaju koliko su jamaca morali dogovoriti i kako su im bile visoke kamate. Mnogo više od kamata s kojima je startala mlada djelatnica u Ministarstvu vanjskih poslova.

Uzalud je Kolinda Grabar Kitarović tvrdila da su to bili “uobičajeni krediti za djelatnike MVP-a”, da kamatna stopa nije bila 4 nego 4,5 posto… gol je bio u njezinoj mreži. To nisu bili krediti za obične smrtnike. “Tako je nastajao taj HDZ…”, dodao je još Milanović.

Kako je sjela Milanoviću na volej: ‘Niste znali? Kako niste ništa znali?’

I Nadzorni odbor je bio nastavak te priče. “Pokušali smo spasiti tu firmu, sve je bilo poharano…”, branila se Kolinda Grabar Kitarović. Milanović je pak inzistirao na pitanju na koje nije dobio odgovor: “Kako se to mlada službenica iz Ministarstva vanjskih poslova u dobi od 27 godina našla u nadzornom odboru takve tvrtke?”. Ako se pita Milanovića, sve se to zbivalo jer je Kolinda Grabar Kitarović bila pripadnica odabranog kruga Ive Sanadera, kasnijeg predsjednika HDZ-a i premijera, nedavno osuđenog na višegodišnju kaznu zatvora.

Da bi je još malo više učvrstio u tom sumnjivom Sanaderovu krugu, Milanović joj je izvadio i tekst koji je ona napisala o Ivi Sanaderu 2009. za Washington Times – očito prepun hvalospjeva, a zatečena kandidatkinja Grabar Kitarović pokušala se braniti tvrdnjom da ona nije ništa znala o njegovu kriminalu, da je on tada bio – “cijenjeni lider”. Milanović je i tu zakucao: “Sanader nije bio cijenjen lider nego razbojnik. Niste znali? Kako niste ništa znali?”

Upravo je to Milanović i priželjkivao, da se protukandidatkinja brani tvrdnjama da ništa nije znala, ni o Sanaderu, niti o Leonu Suliću. Jer nakon toliko puta rečenog da se “ništa nije znalo”, Milanović je odlučio zaključiti da osoba koja “ništa ne vidi” – niti nije kvalificirana za dužnost predsjednice.

Udarala je i Kolinda, ali nije bilo nove municije

Udarala je i Kolinda Grabar Kitarović, ali uopće nije bila naoružana novom municijom za drugo sučeljavanje. Ponavljala je ponovno da je Zoran Milanović bio katastrofalan premijer, da je krivac za predstečajne nagodbe, za iseljavanje (jer su ljudi zbog predstečajnih nagodbi ostajali bez ičega), a njega i njegovu vladu je optužila i za forsiranje ideoloških podjela, okretanje prema prošlosti i temama iz Drugog svjetskog rata.

Posebno je bilo neobično kada je u završnom obraćanju nastavila u smjeru koji je predstavljen već u njezinu TV spotu za drugi krug – krenula je govoriti o povećanju BDP-a, reformama, povratku mladih i većim plaćama. Kao da se natječe za funkciju premijerke, a ne predsjednice. S tom listom želja zapravo je podsjetila na svoj govor u noći pobjede, prije pet godina, onaj koji je ostao upamćen po grlenom Karamarkovu uzviku – “Imamo predsjednicu!”.

Kolinda Grabar Kitarović tada je najavila da će Hrvatska biti među najrazvijenijim državama EU-a i svijeta. Činjenica da sada, pet godina kasnije, opet najavljuje čudesan razvoj, neovisno o tome da s predsjedničke pozicije ne može Bog zna kako bildati BDP ni provoditi reforme, ponovno je izazvalo dojam da ona zapravo podcjenjuje birače, građane Hrvatske. Kao one kojima niti ne treba govoriti istinu što predsjednik zapravo može.

Kolinda je osim golova u regularnog dijelu, dobila još i autogol u produžetku

Daleko od toga da je druga debata dala nešto više informacija o tome kako bi predsjednik ili predsjednica funkcionirali u odnosu s premijerom, ili izbrusila nijanse o tome tko bi se bolje snašao u komunikaciji na međunarodnoj sceni, ali činjenica jest da je Milanović uspio poljuljati nastojanje Kolinde Grabar Kitarović da se predstavlja kao “narodna predsjednica”, kao ona koja je startala mukotrpno, pa onda i razumije “malog čovjeka”. Milanović ju je uspio ugraditi u HDZ-ovu elitu, one koji su grabili dok je drugima bilo teško. A to je ozbiljan udarac dva dana prije izbora.

Osim što joj je Milanović uspio oskrnaviti sliku “žene iz naroda”, za nastavak se pobrinuo još jedan njezin savjetnik. Na prvom sučeljavanju njezina je savjetnica tražila prekid emisije ranije, a sada je pak drugi njezin savjetnik nakon sučeljavanja odlučio javno, pred kamerama, napadati njezinog protukandidata. I to Tomislav Madžar, čovjek koji je povezuje s Milanom Bandićem i Milijanom Brkićem, oficir za vezu u mnogim čudnim poslovima i kombinacijama.

Nakon što Kolinda Grabar Kitarović u službenom dijelu sučeljavanja pokušava prikazati svoju političku snagu i autonomiju, nakon službenog dijela iskaču njezini tutori i zaštitnici i tako, nehotice, razotkrivaju da je i danas ona opet dio nekakve šire ekipe. Dok je Madžar urlao po hodnicima HRT-a, ona je samo – šutke stajala. S onim istim osmijehom koji koristi pred kamerama. Tako bi se moglo reći da je na ovom sučeljavanju kandidatkinja Grabar Kitarović, osim golova u regularnog dijelu, dobila još i autogol u produžetku.