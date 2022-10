Predsjednik Republike Zoran Milanović nazoči na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske povodom obilježavanja Dana Grada, a tom prilikom održao je i govor.

"Turizam je hrvatska sudbina ali, neki kažu i prokletstvo. Nemojmo zaboraviti da je Dalmacija bila jedna od dvije najnerazvijenije pokrajine Austro-Ugarske, da se živjelo teško, nesigurno i da su vladari Mlečani, pa i Austrijanci, ulagali samo u ono što je njima odgovaralo. Turizam je u Hrvatskoj prerastao u ozbiljnu industriju. Znam da bi svaka majka htjela da joj je dijete liječnik, ali ako želimo imati punu zaposlenost i dobre prihode, onda je ovo bogom dana prilika", rekao je Milanović.

Predsjednik je naveo primjer Malte kao razvijene turističke destinacije u kojoj su plaće i troškovi malo viši nego u Hrvatskoj, a prostor maksimalno iskorišten.

"Ako vam u Makarskoj smetaju peterokatnice, odite u Maltu i vidjet ćete malo jaču ekonomiju ali prostor u kojem je neusporedivo manje lijepo živjeti. Ljudi ne dolaze u Makarsku da bi učili o Andriji Kačiću Miošiću, nego dolaze radi sunca, mora i Biokova, ljepote koju uzimamo zdravo za gotovo, a treba ju cijeniti", rekao je. "Ljepota je talent koji možeš i upropastiti", dodao je.

"Velika je stvar fakultet koji se ovdje otvara. Znam koliko je kvalitete donijela Opatijska škola. To je najpametniji i najisplativiji put - ulagati u ono u čemu si dobar i u čemu imaš kompetitivnu prednost. Hrvatska ima ovo što ima, Austrija ima Alpe. Kuće u Istri, tamo je najam kuća u sezoni viši nego u austrijskim alpama, i to su ljudi spremni platiti", rekao je predsjednik. "Hvala bogu da imamo to, a ne plin ili naftu jer, to je sposobno svakoga ulijeniti", dodao je.

'iskoristite svaki euro koji vam se smješka'

Dotaknuo se i europskih fondova. "Ovaj grad se razvijao bez europskih fondova, ali nastojte iskoristiti svaki euro koji se bilo gdje smješka, koji nam je kroz bilo koji program dostupan jer to je naš novac, koji je skupo plaćen", rekao je Milanović. "Hrvatska u prosjeku dobija 5 milijardi kuna više nego što uplati. Međutim, koliko je to više? To je pola zagrebačkog proračuna. Jedan Pelješki most ostaje za cijelu zemlju, tri milijarde kuna. Kad smo ulazili u EU, prenijeli smo prihode od carina na EU - to je klasični prihod svake države - malo manje od 2 milijarde kuna. Danas, to je prema 4 milijarde kuna, što zbog inflacije, što zbog proteka vremena i gospodarskog rasta", rekao je Milanović te dodao da je dobitak za Hrvatsku jako mali i da nema puno prostora za napredak.

Sustav je dizajniran tako da najbogatiji ostaju najbogatiji i da od eura najveću korist ima Njemačka, rekao je Milanović ali je dodao da je dobro da ulazimo u eurozonu. Upozorio je ipak da bi recesija u Njemačkoj mogla ugroziti priljev gostiju u Hrvatsku tijekom turističke sezone.

"Putovali ste, ja se sjećam svog prvog puta u New York i tog uzbuđenja, u dvadeset i nekoj godini. To neću nikad zaboravit, ali isto tako sam, dolazeći avionom drugi ili treći put, čitao novine. Ali, svaki put kada ovdje podignem glavu, gledam tu ljepotu i nikad mi nije dosta. To je samo priroda koju nam je Bog dao. Odgajajmo svoju djecu da to trebamo cijeniti, čuvati, razvijati i braniti od predatora", zaključio je Milanović.

Milanović će kasnije tijekom dana posjetiti i zvjezdarnicu Orion, a očekuje se i da će dati izjavu za medije.