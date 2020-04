MILANOVIĆ U JASENOVCU KOMENTIRAO SPORNU HOS-OVU PLOČU: ‘To treba maknuti, baciti negdje. Nema to veze s Domovinskim ratom’

“Onaj tko misli da se u Domovinskom ratu pod ‘ZDS’ borio samo za Hrvatsku mora znati da se borio i za NDH te pod potpuno krivim geslom”, istaknuo je predsjednik

Polaganjem vijenca i cvijeća državni vrh i izaslanici nacionalnih manjina i antifašista u srijedu su podno spomenika “Kameni cvijet” položili vijenac i cvijeće u spomen na žrtve ustaškoga logora Jasenovac, na 75. obljetnicu proboja posljednjih zatvorenika.

Zajednički vijenac tako su podno “Kamenog cvijeta” položili predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković te predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Predsjednik Republike Zoran Milanović o zajedničkoj je komemoraciji kazao: “Teško je govoriti na ovakvom mjestu da ti je zbog nečega drago jer samo je mjesto krajnje turobno i teško. Reći ću da mi je drago što smo nakon puno vremena došli ovdje u ovom sastavu”.

PLENKOVIĆ IZ JASENOVCA POZVAO NA SMANJENJE PODJELA: ‘Mlade treba osvijestiti da se ovdje dogodila velika strahota’

“Dakle tri predstavnika izvršno-predstavničke vlasti i predstavnici žrtva i to je dobro. I dobro je da je na komemoraciji konačno izbjegnuta govorancija. Što se tiče nekih ogranaka vlasti, ja nisam ta vlast i mislim da znam na što oni misle kad to govore. Što se tiče sudova, na to nemam utjecaja”, rekao je Milanović.

‘Osobno sam se angažirao da zajedno dođemo’

Dodao je i da se osobno angažirao da se zajedno pojave ovdje, javlja N1.

Za HOS-ovu ploču koja je iz Jasenovca premještena nedaleko u Novsku, rekao je: “To treba maknut, baciti negdje. To nema veze s Domovinskim ratom”, ističe.

“Onaj tko misli da se u Domovinskom ratu pod ‘ZDS’ borio samo za Hrvatsku mora znati da se borio i za NDH te pod potpuno krivim geslom”, istaknuo je predsjednik.

JANDROKOVIĆ POSLAO PORUKU IZ JASENOVCA: ‘Zlo Drugog svjetskog rata ne smije se ponoviti, pokazujemo poštovanje prema žrtvama’

“Republika Hrvatske je priznata u siječnju 1992., tad je počela ta serija priznanja. “Mi smo i u socijalzimu imali najveći broj državnih atributa. Nadam se da će neke stalno iritantno prisutne teme nakon pandemije splasnuti. I da ćemo ih na ljude koji ih budu potencirali gledati s podsmijehom, a ne s prijezirom”, dodao je.

Što se komemoracije za žrtve Bleiburga koja će održati na Mirogoju tiče, Milanović je kazao: “Nisam nikada išao i neću ići. Moj stav je poznat”.