MILANOVIĆ U AUSTRIJI: ‘Naprosto je nemoguće da se ponovi izbjeglički val iz 2015. Ovo sada je politička borba i manipuliranje ljudima’

‘Ono što smo kao Europa prošli prije pet godina naprosto je nemoguće da se ponovi taj izbjeglički val. Naprosto nemoguće’, rekao je Predsjednik

“Nije mi svejedno kamo ću otići u prvi službeni posjet, bio sam u Sloveniji prije nekoliko dana i Slovenija i Austrija su ti naši susjedi, Slovenija u doslovnom smislu, u povijesnom i socijalnom ekonomskom smislu riječi Austrija. Drago mi je da sam ovdje prvi puta kao predsjednik hrvatske Republike i vjerujem da ćemo u toku mog i vašeg mandata surađivati. Imamo slične poglede na neka pitanja, doseg u tome nije isti, Austrija je nešto veća država, jedna od najbogatijih država, a Hrvatska raste i bori se za svoje mjesto pod suncem”, rekao je Zoran Milanović koji je u ponedjeljak započeo svoj službeni posjet Austriji gdje se sastao s austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom, prenosi N1.

Komentirali su situaciju na tursko-grčkoj granici. Van der Bellen je istaknuo kako je najvažnije da EU ne prepusti Grčku ili bilo koju drugu članicu da se sama nosi s eventualnim migrantskim valom.

“Meni nije poznato što turska Vlada, predsjednik Erdogan žele postići, bit će potrebni razgovori s Turskom da se vidi što žele. Turska trenutačno 3,5 milijuna izbjeglica ima kod sebe, ljudi uglavnom iz Sirije, i nije mi jasno što žele kod ove inicijative. Svi govore o nekakvoj prijetnji Turske, a čime se ovdje prijeti?”, pita se austrijski predsjednik, dok Milanović ističe kako je on s migratskom krizom ima iskustva iz doba dok je bio predsjednik Vlade.

‘Neke lekcije su se morale naučiti’

“Mislim da smo to tada odradili efikasno i humano. Mislim da je to bitno i predsjedniku Van der Bellenu. To su ti ideali koje u politici treba tražiti. Sad je prošlo 5 godina od tada i neke lekcije su se naprosto morale naučiti i usvojiti. Skoro četiri milijuna ljudi je prisutno u Turskoj. Ono što smo kao Europa prošli prije pet godina naprosto je nemoguće da se ponovi taj izbjeglički val. Naprosto nemoguće”, rekao je Predsjednik te pojasnio kako se danas pojam prognanika i pravila non refulmana, odnosno zabrane vraćanja natrag onoga tko traži azil i zaštitu stavlja u drugi kontekst.

“Ovo što gledamo je politička borba i manipuliranje ljudima”, rekao je Milanović.