Predsjednik Zoran Milanović je Praznik rada odlučio provesti na tradicionalnoj proslavi na varaždinskom izletištu na Dravi.

Ondje je izjavio da je bio "najsretniji kad se morao brinuti samo o sebi". O tome zašto je odabrao Varaždin navodi kako je tamo najveća proslava već posljednji 30 godina, te da to svi znaju.

Komentirao je loše odnose s premijerom Andrejom Plenkovićem rekavši kako nije započeo prvi.

Bijeg od predsjednika

"Nisam ja najavio tvrdu kohabitaciju, on je. Nisam ja Gotovinu proglasio Udbašem, on je. Ovo nije prvi puta da nismo zajedno, to je on započeo, pobjegao je od mene prošle godine u Okučanima. Fućka mi se jer imam bolje društvo od njega. Ali izgleda jadno u situaciji u kojoj je zemlja i cijela Europa na raskrižju. Na rubu smo većeg svjetskog sukoba", rekao je Milanović.

Upitan je je li mu žao zbog takvog odnosa.

"Nisam ja njegova mater, ja sam predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik On je premijer. Ako ćemo surađivati, surađivat ćemo. Ja nisam opsovao, rekao sam da su banda. Ja govorim promišljeno. Ne mogu drugačije odgovoriti na jedno pismo koje cilja na pomilovanje kažeš da je to Milanović skuhao s nekim odvjetnikom. Da radim drugi posao, drugačije bi razgovarali. To je grozno".

Kaligula i lopov

"Da radim drugi posao, drugačije bi razgovarali. To je grozno. Kaligula je konja odlikovao senatorom da im pokaže što misli o senatorima. Ovdje imamo malog lopova koji se ide prijetiti", dodao je.

"Ako svatko tko može, ne iskoristi prigodu da se bori za Hrvate u BiH, a to je naš interes. Dok se Hrvatima ne da pisano jamstvo da su stvari riješene nema 'majke mi'. Svatko tko to ne bude ispoštivao, ja ću ga nazvati izdajicom", rekao je.

"Ja mogu razumjeti moju majku koja je u 85. godini zgrožena mojom komunikacijom, no da govorim kao Plenković nitko me ne bi slušao. Ovlasti Predsjednika su ugrožene i treba ih definirati. Zakon je mijenjan u moje vrijeme i to na loše. Predsjednik treba biti ovlašten u pojedinim stvarima, ali ne u novcu. Novcem neka upravlja HDZ", rekao je Milanović.

Rafali kao 'slatkiši'

Dotaknuo se i novokupljenih Rafalea. "Što koriste avioni? Vidite koliko traju u ovom ratu. Nije li nam trebalo bolje sto bespilotnih letjelica? Zašto je odlučeno ovako? To je odlučio HDZ!", rekao je i dodao da se avioni kupuju "kao slatkiši".

"Imamo 12 aviona s kravatama. Jer je debeli dečak ili djevojka ušla u tvornicu slatkiša i gurnula ruku u teglu s pekmezom i to mu se jako dopalo. A što mi imamo od tih aviona, sa slabom opremom i malo raketa? Nije li nam trebalo umjesto toga 100 bespilotnih letjelica? Ili protuzračnih raketnih sustava? A zašto je odlučeno ovako, to je odlučio HDZ, ne ja. Kupili smo nešto što nam ne treba, ali je slatko. Bude se bolje vidlo. Ali za rat je to beskorisno, za pokazivanje je dobro. Nisam htio biti unutra jer o tome odlučuje politika, a ne vojska.

HDZ, jedan čovjek, Udbašenković je donio odluku. Zato sam se ja izvukao iz toga da me sutra ne može netko prozvati. Zato nisam htio biti unutra jer o tome odlučuje politika, ne vojska. Hrvatska je kupila 12 Rafaela, znate kako to izgleda? Kakva korist od Vuittona u šumi?", zapitao se.

'Milorad Popovac je beznačajan profiter'

Na pitanje o Miloradu Pupovcu rekao je da je on “beznačajan, profiter koji krade iz hrvatskog proračuna i koiji tako odgaja svoje mlade suradnike koji onda nadrapaju umjesto njega”. “Nije Boris Milošević kriv za ovo za što ga istražuju”, dodao je kazao kako “on nije Srbin nego sitni lopov” za kojeg Srbi ne glasaju.

“Žao mi je za Hrvatsku. Borit ću se svom snagom da tim ljudima ne dam prostora da uništavaju državu. Usporedite me prije 16 godina na ovom skupu. Ja se isto mijenjam, mijenjam način, ne uvjerenja jer vidim da se prostor sužava. Nemam saborsku većinu koju nisam ukrao kao Plenković nego sam je zaradio na izborima

Nakon Varaždina, sudjelovat će na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Budinščina u povodu obilježavanja Dana općine.

Milanović je ranije jutros sudjelovao na obilježavanju 27. godišnjice VRO Bljesak u Okučanima.