Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je u posjetu zagrebačkoj Poliklinici za zaštitu djece i mladih. Ondje je predsjednik Republike održao sastanak sa stručnim timom.

Poslije sastanka predsjednik je stao pred medije, dao izjavu i odgovarao na pitanja. Novinare je zanimalo misli li Milanović da će novog gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića dočekati kosturi u ormaru na toj funkciji.

"Sto posto hoće! Ne u ormaru, nego pred sobom! Kandidirao se, pobijedio je, to mu je sudbina", kazao je Milanović. No, Milanović ne sumnja da se metropola ipak može spasiti i voditi.

"Ima novca, sigurno! Veliki je prirez, ja bih ga malo smanjio, ali ako ne, onda neka se pametno koristi. Zagreb je prije nekoliko godina imao više novca do Lubljane. Od toga se mogu napraviti čuda. Ali i horor", komentirao je predsjednik.

Komentirao je i proslavu obljetnice Oluje, gdje je njegova inicijativa da se Oluja ne slavi svake godine u Kninu, nego i u drugim gradovima. U HDZ-u takvu ideju odbacuju.

'Medved je Plenkovićev trbuhozborac'

"Medved je trbuhozborac predsjednika Vlade, to je moj stav godinama, ali nevjerojatno je koliko ratnih zapovjednika i ljudi kojima su braća ginula to misli i to kaže. Očito je da što god da ja predložim, oni s time ne mogu živjeti. Moj prijedlog nije nikakva moja posebna ideja, to je potpuno očito. Potpuno je očito što se događalo, kad se događalo", kazao je predsjednik.

"Vlada je organizator VRO Oluja i to ne znači da je itko obavezan doći na nešto što Vlada organizira. Ima nas još koji znaju što je Knin. Medved možda zna, ti, Plenkoviću, nemaš pojma".

Žestoko 'udario' po Plenkoviću

Predsjednik se osvrnuo na šefa Vlade.

"U redu je, zato što se predstavlja kao sportaš. Došao je tamo, kao licemjer i manipulator. Došao je tamo po glasove, prvi put u životu. Ja to kao političar gledam i analiziram. To je za ruganje i ismijavanje", kazao je Milanović.

O svom padu s Patrije kaže da je to "bio parkour". "To je bio skok, bio sam 100 kila lakši. Imao sam 47 godina i skočio sam na čisti beton, zarolao sam se i ustao. Mislim, a ovaj se skljokao, ima lažnu dijagnozu za JNA."

"Da se ne predstavlja kao sportaš i hakler, ja bih rekao čovjeku je pozlilo. On se pravi da ima anemiju, to je lažna dijagnoza da bi izbjegao služenje vojske. Sa mnom su u vojsku išli ljudi koji su jedva hodali. Bili su ljudi koji su imali dioptriju kao Gavrilovićeve paštete, ali oni nisu pucali, čistili su, kuhali, pravili viršle i to. On nije bolestan, on je zdrav čovjek", rekao je.

Milanovića su novinari još pitali kako se on nosi s pandemijskom godinom kao otac dvoje djece. "Pokušavamo živjeti normalno, a oni su sinovi bivšeg premijera i sadašnjeg predsjednika, a to nije normalno. Pokušavamo biti normalni, iako to nije normalno, ali mi smo normalni, iako misle da nismo", odgovorio je predsjednik.