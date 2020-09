MILANOVIĆ TEŠKO ‘UDARIO’ PO PLENKOVIĆU, BOŽINOVIĆU, DORH-U…: ‘Oni koji su mislili da će me ušutkat, sad su izvan sebe; Jakov je Kitarović je jedan dekor’

Ovdje se skriva nešto puno ozbiljnije i opakije. Ako predsjednik ne bude komentirao istrage, onda neće nitko, kazao je Milanović napomenuvši da ‘premijer Plenković i ministar Božinović ‘sve znaju’. Tvrdi da je Jakov Kitarović nebitan u cijeloj priči pa opet neobično završava: ‘Pitajte Turudića kakve je ocjene imao na Pravnom fakultetu’

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na Općinskom građanskom sudu na obiteljžavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a nakon toga je bio otvoren za pitanja novinara. Glavna tema bila je afera Janaf i nova saznanja koja su se pojavila u medijima. Riječ je o informacijama u kojima se spominje Jakov Kitarović, suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

“Ovdje se skriva nešto puno ozbiljnije i opakije. Ako predsjednik ne bude komentirao istrage, onda neće nitko. Sudac govori svojim presudama, koliko god one bile polupismene. Neki od tih ljudi rade što god im padne napamet. Tim ljudima treba zabraniti da govore, da bilo što komentiraju. Oni koji su mislili da će me ušutkat, sad su izvan sebe”, prenosi RTL izjavu Zorana Milanovića.

“Od čega štititi predsjednika? Ravnatelj SOA-e nije znao o ovome. Jedino su me mogli obavijestiti ministar unutarnjih poslova i premijer. Je li ministar obavijestio premijera, je li ga obavijestio zašto je istraga trajala još deset mjeseci? Je li ga trebalo imenovati na još jedan mandat pa ga se tražilo da da mandat na raspolaganje”, rekao je Milanović novinarima.

“I zato u tom svijetu za mene nema tajni. SOA nije znala za istragu. To je posao koji su radili DORH, odnosno USKOK i kriminalistička policija. To sve znaju ministar unutarnjih poslova i predsjednik Vlade. I zato mene pitati kakva je moja priroda odnosa s Kovačevićem, a ne pitati što se događalo 11. studenog 2019.”

DORH na jedan kriminalan način, nakon što završi prva faza istrage, daje informacije medijima. To tako dalje ne može. To treba urediti. Kada sam saznao koliko to sve traje… Kada se vidjelo da nosi novac i nosi ga, onda prekinete istragu i zna se što se radi. Oni to nisu. Tako ispada ili da idete na nešto veće, premijera naprimjer, a nisu. Ili se štiti nekoga”, izjavio je Milanović.

O prirodi svog odnosa s Kovačevićem

Kada je u pitanju Milanovićev odnos s Draganom Kovačevićem, on kaže da tu nije bilo nikakve poslovne suradnje.

“Novac? Žene? Ništa. Dosadno! Ovo što sada vidim me uznemirava. Pitajte članove Vlada, sve koliko su proveli vremena u tom prostoru. Pitajte ih. O pitanjima socijalnog miljea i druženjima, znam puno. Nisam bio tamo s bivšim ministrom. Ove godine nisam bio tamo s Draganom Kovačevićem. Znam tko se tamo ponaša kao dio inventara. Ali to nije loše.

‘Jakov Kitarović s tim nema veze, on je kao dekor’

Činjenicu da je Jakov Kitarović bio na druženju 11. studenog 2019. u “Klubu”, predsjednik komentira da ne vidi problem u tome jer “Kitarović s tim nema veze”. Ponovno se vratio na ljude koji su vodili istragu pa se opet pita zašto nisu prekinuli istragu i uhitili osumnjičene.

“Od čega štititi predsjednika? Ravnatelj SOA-e nije znao o ovome. Jedino su me mogli obavijestiti ministar unutarnjih poslova i premijer. Je li ministar obavijestio premijera, je li ga obavijestio zašto je istraga trajala još 10 mjeseci? Je li ga trebalo imenovati na još jedan mandat pa ga se tražilo da da mandat na raspolaganje. Imaš, prati, hapsi. U protivnom dokazi propadnu. Kako ćete sada sigurno dokazati da su ta dva milijuna kuna promijenila vlasnika. Tužitelj se svjesno odrekao dokaza jer se prepao”, prenosi RTL izjavu predsjednika.

Odgovarajući na pitanje smatra li da se od uhićenja odustalo jer je Kitarović bio tamo te se sve odvijalo u vrijeme kampanje za predsjedničke izbore, Milanović kaže “tamo je adresa gdje ćete pitati” misleći na Vladu i ministra MUP-a.

“On je morao zaštiti hrvatskog premijera. Pustite predsjednika. Predsjednik ne može smijeniti direktora JANAF-a. Je li upozorio premijera? Jakov Kitarović je jedan dekor, čovjek je bio tamo na Martinje, u biti ih je zeznuo. Tko zna što bi bilo da nije bio tamo. Što ja znam tko se sve s njima družio, to čaršija priča. Evo imate i ovu dvojicu gradonačelnika koji su u dva dana mogli otići u Polineziju, a ne utjecati na svjedoke. U Europskom sudu također ima i budala, evo ja ću njih pitati smijem li ja govoriti o istragama. Ja ću govoriti o onome što mislim da treba govoriti”, kaže Milanović.

‘Pitajte Turudića kakve je imao ocjene na faksu’

Rekao je kako o slučaju treba pitati one koji su stvarno nadležni, a to su DORH i Uskok.

“To je kao da idete loviti King Konga, a ulovite kokoš na kraju. Meni je Arsen Bauk rekao da mora paziti koje društvo biram. Dragan Kovačević nije bio loše društvo, on je čovjek s referencama. Koliko znam ni Jakov Kitarović se nije družio s kriminalcima, pustite njega, on je zaista nebitan u cijeloj priči. Pitajte Turudića kakve je ocjene imao na Pravnom fakultetu”, izjavio je predsjednik.

