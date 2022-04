Predsjednik Zoran Milanović u Klovićevim dvorima u Zagrebu stao je pred novinare, nakon što su u srijedu pale teške riječi između njega i premijera. "Meni je čast da me takva ekipa bojkotira. Nažalost, došlo je do toga da sam ih morao nazvati bandom, što i jesu i za to su i osuđeni", rekao je Milanović.

"Nakon toga što su rekli o generalima, što mi je preostalo? Da kažem da je to jedan utjecajni državnik", rekao je. "To je čovjek koji je jučer izjavio da je njegov utjecaj u Bruxellesu ogroman, a Milanović je štetočina. U redu, ako je tvoj utjecaj ogroman, zašto ga nisi iskoristio za Hrvate u BiH. Ili si lažov ili si izdajnik. Jer ako imaš utjecaja dok se tamo Hrvatima u BiH napijaju krvi, a ne radiš ništa, onda si izdajnik. I onda reći da sam ja uvrijedio Bošnjake izjavom o sapunu...", kazao je Milanović.

Premijera nazvao udbašem

Rekao je da ne mogu ni po zakonu ni Ustavu pismeno surađivati.

"On je udbaš. To nije Gotovina i nisu hrvatski mučenici. To je čovjek koji neće prezati ni od čega da drugoga oblati. Fućka se njemu za Hrvatsku i Hrvate u BiH, jer tu je imao posebnu potrebu naglasiti da sam štetočina", rekao je, dodavši da mu se fućka kakav je njegov rejting u Bruxellesu. "Imamo situaciju da se s BiH u međunarodnoj diplomaciji bave totalni bezveznjaci, ljudi koji stavljaju kvačice. I ako im na putu stoje neki Čović ili Dodik, njih zanima mogu li oni ti ispuniti neke svoje zadatke. Mi se nalazimo u opasnoj situaciji. Hrvatima se u BiH bave totalni bezveznjaci uz asistenciju hrvatskih izdajnika", kazao je.

Dodao je da ga ozbiljni ljudi pitaju postoji li realna opasnost da hrvatski predsjednik naredi vojnu intervenciju u BiH. "Koliko glup i nesposoban moraš biti da postaviš tako pitanje: I da imam ovlasti, neće biti nikakve agresije, u Bosni nema oružja", rekao je predsjednik.

Na komemoraciju ide sa suradnicima

Rekao je da na komemoraciju u Jasenovac ide sa svojim suradnicima, a par dana kasnije ide sa Krausom i Židovima, "jer oni su nakon Srba najveća žrtva". Rekao je da ne ide s ljudima s kojima tamo ne želim biti u društvu, odnosno s ekipom iz vlade.

Kaže da Ukrajina nije članica NATO-a te da to nije razlog za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Rekao je da već 4 mjeseca Hrvatska nema vojnog predstavnika u NATO-u. "To je bio kontraadmiral Predrag Mihanović, ona ništarija i ministra ga nije htjela nigdje smjestiti. Četiri mjeseca Hrvatsku tamo nitko ne predstavlja. Ministar ne želi to potpisati", kazao je.

Nije znao za inicijativu

"Došlo je pismo hrvatskih generala, ja ga još nisam ni dobio. Nisam znao za tu inicijativu. Bio sam ranije i s Rojsom i Krešićem i Gotovinom. I onda stiže histerična udbaška reakcija", rekao je. "I Rojs je potpisao to pismo, koje je možda štetno za njega. On je pod američkim sankcijama. I onda mi Plenković kaže da je to orkestrirano s predsjednikom. I kaže da vrijeđam Bošnjake, kao da se do te moje izjave ništa nije desilo. Ti ljudi siluju Hrvate. Moraš se suprotstaviti. Hrvati se mogu slikati na ovim izborima, bit će onako kako netko drugi kaže. Ja već godinu dana dižem tenzije oko toga", rekao je predsjednik.

"Zašto Plenković nije šapnuo Angeli Merkel da mu skine s kičme te bezveznjake iz EU oko BiH. U NATO-u sam blokirao izjavu sa summita, a oni se rugaju, kažu da je to bezveze", rekao je.

"Ja sam šutio da vidim ima li kod tih ljudi imali poštenja, a udbaš koji je oslobođen vojske dok su drugi jeli zemlju.. to je ta ekipa. Ja sam slušao što govore, računajući da im neće biti milo, ali da će ovako zvjerski hrvatske generale i robijaše.. pa daj malo kredita, majke ti mile. Ne, to je udbaški posao, kao da su to neki ljudi bez volje, nakupine bjelančevina", rekao je.

Nije odgovorio na pitanje hoće li pomilovati Perkovića i Mustača. "Moja prethodnica je pomilovala čovjeka koji ju je donirao. Mesić je skratio Norcu kaznu za godinu dana. I sad dolazi pismo ne od patološkog lažljiva Andrije Hebranga, nego od 6-7 generala, od kojih neki imaju što za izgubiti", kazao je Milanović.

Uskoro opširnije...