MILANOVIĆ ŠOKIRAN TROSTRUKIM UBOJSTVOM U SPLITU: Otkrio kakve promjene sprema, i to već za inauguraciju: ‘Ne, neću nositi lentu…’

Zoran Milanović bio je gost Dnevnika Nove TV. Prvi je to veliki intervju novoizabranog predsjednika koji će biti inauguriran u veljači. Na početku je prokomentirao trostruko ubojstvo u Splitu.

“Šokiralo me to, kao i vas. Split živi od sigurnosti, nije baš siguran grad, ali nije ni najgori na svijetu. Vi se u Hrvatskoj možete kretati sigurno, ali ovo je šok i treba raditi na prevenciji. Mogu razumjeti i ljude koji na Facebooku iznose takve stavove, ali to treba prestati. Tu Vlada ima moju podršku”, izjavio je Milanović i dodao: ‘Split je naš drugi najveći grad, to je jedna raznorodna sredina za razliku od Zagreba. U Splitu ima dijelova u kojima sam dobio 78% glasova, a ima ih i gdje sam dobio 18 posto. Taj grad je nastao na mišićima, na velikom rastu, i to se do dan danas nije uspjelo pomiriti. To je sociološki i sigurnosno veliki izazov’.

Mislav Bago ga je upitao i o slučaju u Andraševcu, gdje je u požaru u domu za starije i nemoćne poginulo šestero ljudi.

“Postojeći zakon je bio dovoljno dobar i sad je najlakše optužiti Vladu. Dogodio se užas i to je grozno. Mi smo sve starija nacija i trebamo ulagati u odgovarajuće vrste skrbi za ljude. Grad Zagreb ima u javnim domovima ni 4 tisuće kreveta i tamo je smještaj u prosjeku 4 tisuće kuna. U privatnim domovima taj iznos je i do tisuću eura. To je ozbiljan politički problem i svatko tko želi vlast u zemlji morat će odgovoriti na zahtjeve građana koji su realni i opravdani”, kazao je Milanović.

Inauguracija na Pantovčaku

Milanović je otkrio da će za inauguraciju, za razliku od prethodnih navrata, kada se ceremonija organizirala na Trgu svetog Marka, u njegovom slučaju sve biti obavljeno u samom Uredu predsjednika na Pantovčaku.

“To ne znači da su one prije bile nenormalne. To je jedan čin, moraš preuzeti dužnost, polagati prisegu, to se može organizirati. To će biti tog dana u Uredu predsjednika na Pantovčaku, u radnom prostoru. Pozvat ću one za koje smatram da moraju biti tamo”, rekao je i dodao da tu prije svega misli na uži kabinet vlade, Ustavni sud, aktualnu predsjednicu, načelnika Glavnog stožera i ljude koji su bili s njim u kampanji.

Prihvatit će poziv Putina da dođe u Moskvu

Milanović je kazao da nema namjeru nositi predsjedničku lentu, a u nastavku razgovora osvrnuo se i na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina da dođe na paradu u Moskvu.

“To je legendarna ruska parada koju su oni s vremenom počeli obilježavati kao vlastiti nacionalni praznik pobjede nad najvećim svjetskim zlom. Mislim da ću otići, ne znam što bi se trebalo dogoditi da ne odem. Ja ne podržavam aneksiju Krima, ali to ne znači da neću raditi na dobrim odnosima s Rusijom”, izjavio je.

Lozančić ide na Pantovčak?

Odgovorio je i na pitanje dovodi li bivšeg šefa SOA-e Dragana Lozančića za svog savjetnika na Pantovčak.

“Sklon sam tome, ali to ovisi o njemu. Ako se uspijemo dogovoriti, radit će sa mnom, rekao je i otkrio da će Vladi, odnosno premijeru, prepustiti prijedlog novog šefa SOA-e, s obzirom da Danielu Markiću uskoro istječe mandat, a ravnatelja obavještajne službe supotpisom imenuju šef Vlade i šef države.