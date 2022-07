Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Korčule u prigodi Dana Grada. Predsjednik je održao prigodni govor te je obišao korčulansku Lođu na Obali dr. Franje Tuđmana i izložbu "Korčulanska drvena brodogradnja".

'Most je puno više od prometnog koridora i hrpe čelika i betona'

U svom govoru predsjednik se osvrnuo i na otvaranje Pelješkog mosta.

"Most je sada tu i on će imati svoj promet. Možda je nekoliko spekulanata zaradilo na zemljištima, možda nije. On služi ljudima i imat će stope i gustoću prometa koji ni po kojem ekonomskom prometne zahtjeve Europe. Taj most je puno više od prometnog koridora i hrpe čelika i betona", kazao je Milanović.

Dodao je da Korčuli treba zračna luka, no to je veliki izazov.

Usporedio je Krk na kojem mu majka provodi vrijeme i na kojemu je on provodio odmore godinama, s vremenom prije i nakon mosta. "To je bilo moglo bi se reći siromašan kraj, ali nije zaostao. No kada je došao most i otok se promijenio. Nekretnine su poskupjele, ne puno. Narastao je broj stanovnika. Otok je prazan kada nije ljeto", kazao je.

"Naši otoci su rajski prostor. Krk se zapravo nije previše promijenio. Da Korčula ima most ne bi se puno promijenilo", dodao je.

"Jako mi je drago što je Pelješki most tu. Puno se na tome radilo. Super i sjajno. Međutim i dalje se pitam koliko treba do Vela Luke. Čini mi se i dalje nego da voziš do Cavtata, najjužnije općine u Hrvatskoj. Taj ekskluzivitet je zadržan", kazao je Milanović.

'Izetbegović priča gluposti'

Osvrnuo se i na svoje posljednje izjave oko BiH i o tome kako most nije građen nikome u inat i u tome nema pakosti i zloće.

"Međutim, slušamo ovih dana dosta ratoborne izjave bošnjačkih i muslimanskih stranaka i iskreno ne vjerujem da smo došli do toga da se prijeti oružjem i dronovima. Da se radi o sinu čovjeka kojeg je Tuđman odlikovao jednim od najviših redova koji Hrvatska može dati, a ovaj je to i prihvatio. A njegov sin 26, 27 ili 28 godina kasnije priča gluposti. Tu ću se zadržati. Priča gluposti. Mislio sam da taj most spaja, no sada više ne znam što mislim", istaknuo je predsjednik.