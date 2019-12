MILANOVIĆ SE RASPIŠTOLJIO, UDARIO JOŠ ŽEŠĆE: ‘HDZ je politički kartel, u normalnoj Hrvatskoj predsjednik neće imati ljubavne seanse s kriminalcima’

‘Naša djeca i unuci moraju biti face i svoji na svojem u glavi. Ovo je borba za dušu, srce nacije, ja u toj borbi neću posustati, vidimo se u drugom krugu’, poručio je

Predsjednički kandidat Zoran Milanović okupljenima na skupu u Čakovcu poručio je “Ili normalno ili još desnije u još veći mrak” te ocijenio da se u domoljublje najviše kunu oni koji posežu u njihov džep, a on će za predsjednika Vrhovnog suda predlagati osobu koja će imati dio osobnosti Eliota Nessa, da se bori protiv bande.

Ako bude izabran za predsjednika “Hrvatska će biti zemlja u koju se ljudima neće govoriti koliko djece trebaju imati i kako ih odgajati, nego će roditelji sami odlučivati, a djeca će imati građanski odgoj, rekao je.

Protiv hodača za život

“Građanski odgoj da bi bili slobodni građani koji će samostalno odlučivati kako će živjeti. Neće ih zastrašiti razni hodači za život” istaknuo je i dodao kako podržava svaku slobodu, slobodu govora, kretanja, ali ne i huškanje fašističkih pozdrava iz 2. svjetskog rata. Zato je odlučio sve okupljene pozdraviti “sa starim hrvatskim pozdravom Zdravo”.

Ne obećaje čuda

“Kao predsjednik ne mogu obećati čudo, a tamo gdje mogu, u pravosuđu bit ću branitelj svih ljudskih prava i zaštitnik građanskih prava”, izjavio je i dodao kako će za predsjednika Vrhovnog suda predlagati osobu koja će imati dijelić osobnosti Eliota Nessa, koja će se “boriti protiv bande”.

‘U normalnoj Hrvatskoj predsjednik neće imati ljubavne seanse s kriminalcima’

Ponovio je da štiti ženino pravo na izbor, da ljudi živo mirno, vlastitim izborom uživaju svoje građanske slobode.

U normalnoj Hrvatskoj, rekao je “predsjednik neće imati ljubavne seanse s kriminalcima, a sudstvo će biti normalno.

Založio se i za prava radništva, kakvo je bilo prije 30 godina, a ne ovo što imamo danas, što je po njemu posljedica HDZ-ove pretvorbe. Upitao se gdje su prava ljudi u privatnom sektoru, koji ne mogu izaći na ulice poput učitelja, tko je njihov advokat?

“Svako malo priča se o zabrani rada nedjeljom, a desničarima je omiljena riječ zabrana. Neka se masno plati taj rad nedjeljom, pogotovo ženama u trgovinama. Ili plati pošteno ili zabrani, ali nemojte pred svake izbore govoriti da ćete zabraniti rad nedjeljom” poručio je.

‘HDZ je politički kartel’

HDZ je okarektirizirao kao politički kartel koji ima materijalne interese, koji smatra da svatko tko ne glasa za tu stranku da je izdajnik ili nije domoljub ili je Srbin.

Govoreći o europskim stranaka, rekao je da treba reći dosta teroru Europske pučke stranke koja mahom umrežava sve problematične tipove, osim, Merkel i Tuska. “To su razni Tajaniji i Orbani koji govore kako se nekad živjelo u nekim dijelovima današnje Hrvatske, a to su ljudi kojima se treba suprostaviti, kojima treba reći da se gone iz Hrvatske” izjavio je i dobio gromoglasni pljesak.

Izrazio je zabrinutost za smjer europske demokracije, jer države koje su bile uzor, države s liberalnom demokracijom koje su nastale nakon II. svjetskog rata posljednjih 10 godina idu nejasnim smjerom. “Kao članica EU moramo reći kakvo društvo želimo biti. Jesmo li društvo antisemitizama, koje hapsi crne studente?” zapitao se i rekao kako se tome treba suprostaviti. “Je li normalno prijetiti manjinama? Kakva je to politika, kakvo je to domoljublje”, kazao je.

Za sebe je rekao kako nije išao u Ameriku u školu, a “neki su bili povlašteni cijeli život.”

‘Naši vojnici u Afganistanu su pozeri s kojima se predsjednica slika’

Govoreći o obrambenoj politici upitao je publiku žele li da im priča o nabavi aviona, a ne nabavi brodova za obalnu stražu, o Hrvatskoj vojsci u Afganistanu? Za naše vojnike u Afganistanu rekao je da su pozeri s kojima se Grabar Kitarović slika i da čuvaju stražu dok zadnji američki vojnik ne ode i “sve skupa ne eksplodira.”

Naša sudbina i destinacija su zapad, ne radnici u Irskoj ili Austriji. “Put prema kvaliteti života poput Danske, bogastvo kakvo ima Švicarska, to mora biti cilj prema kojem moramo ići i ne posustati” naglasio je i dodao kako ljudi odlaze iz Hrvatske zbog HDZ-a, to treba zaustaviti, a datum za to se bliži.

‘Najviše smo se razmnožavali u vrijeme komunističkog mraka’

Citirao je Lincolna koji je nakon kraja Građanskog rata rekao poraženima: Prema nikome sa zlobom i mržnjom prema svima sa dobrodušnoću i dobrom namjerom. “Ne mrzim te, idemo razgovarati, ali me nećeš lagati, varati i krasti. Hrvatska ne nestaje, tu smo, bilo nas je u povijesti i manje” naglasio je i dodao je kako smo se “najviše razmnožavali u vrijeme komunističkog mraka, svima je u mraku to išlo od ruke i Srbima, i Hrvatima i Slovencima.

“Naša djeca i unuci moraju biti face i svoji na svojem u glavi. Ovo je borba za dušu, srce nacije, ja u toj borbi neću posustati, vidimo se u drugom krugu” poručio je.