TKO JE ČOVJEK KOJEG JE DANAS CITIRAO ZORAN MILANOVIĆ? Deklarirani homoseksualac, pobornik veganstva i čovjek koji ne koristi smartphone

Čovjek na kojeg se Milanović referirao je izraelski povjesničar, filozof i profesor koji je 3. veljače objavio kolumnu u New York Timesu pod naslovom ‘Možete glasati. Ali ne možete izabrati što je istina’

Tijekom svog govora tijekom današnje inauguracije na Pantovčaku, Zoran Milanović se referirao na riječi 43-godišnjeg Izraelca Yuvala Noaha Hararija.

“Jedan od, po mom mišljenju, vodećih mislilaca današnjice ovih je dana rekao da se budućnost prave zapadne liberalne demokracije može osigurati samo tako da se istinu sačuva neovisnom o željama većine birača, kao i želju većine birača neovisnu od istine, rekao je novi predsjednik Zoran Milanović tijekom inauguracijskog govora i nastavio misao. To na prvi pogled zvuči zbunjujuće, međutim, izbori nisu metoda za pronalaženje istine ili apsolutne istine. Izbori su metoda za postizanje mirnog kompromisa između brojnih želja različitih ljudi”, kazao je Milanović tijekom govora.

Tko je taj ‘vodeći mislilac’?

Dakle, čovjek na kojeg se Milanović referirao je izraelski povjesničar, filozof i profesor koji je 3. veljače objavio kolumnu u New York Timesu pod naslovom “Možete glasati. Ali ne možete izabrati što je istina”. Inače, Harari je profesor na hebrejskom Sveučilištu u Jeruzalemu, a brojna djela koja je napisao istražuju čovjekovu slobodnu volju, inteligenciju, svijest i sreću. On smatra da će Homo sapiens kakvog ljudi poznaju nestati kroz stotinjak godina. Osim toga, Harari je i deklarirani homoseksualac te se 2002. oženio u Torontu. Pobornik je budističke meditacije i veganstva i veliki protivnik pametnih telefona.

Jutarnji list navodi da Harari u kolumni komentira predstojeće izbore u SAD-u te razvija tezu da su izbori u biti kompromis između ljudi različitih želja. On smatra da će izbori za američkog predsjednika biti jedni od najvažnijih, no ujedno i najspornijih u američkoj povijesti i da će oblikovati globalni napredak idućih godina.

“A kako se političke temperature uspinju do točke ključanja, ljudi sa svih strana trebali bi razmišljati o tome što su zapravo demokratski izbori. Izbori nisu metoda kojom će se pronaći istina, već metoda za postizanje mirnog kompromisa između različitih želja ljudi. Da, možda ćete misliti da dijelite zemlju s ljudima koje smatrate neznalicama, glupanima, pa čak i zlonamjernicima – i oni mogu isto misliti za vas. Međutim, želite li postići miran kompromis s tim ljudima ili biste radije riješili svoja neslaganja s puškama i bombama?”, prenosi Jutarnji list Izraelčevu kolumnu iz NY Timesa.

Hararijevu tezu Milanović je iznio u govoru

Harari navodi da na izborima ne predvladava istina nego želja i zbog toga se stručnjacima ne bi trebalo dati specijalno pravo glasa. Iz isto razloga, smatra Harari, izabrani predstavnici naroda trebali bi poštovati neovisnost pravosuđa, medija i znanosti. Navodi da istina ne bi smjela biti podređena volji naroda jer će ljudi često istinu činiti nečim drugim. Kako piše Jutarnji list, Milanović je skoro istu tezu provukao kroz svoj govor.

“Većina birača ili većina narodnih zastupnika može, primjerice, izglasati odluku da ne postoji problem klimatskih promjena ili da to uopće nije problem, ali to neće promijeniti istinu da taj problem – postoji. Jedno je istina, a drugo je legitimna politička volja da se s tom istinom učini nešto ili da se ne učini ništa. Istina nije pitanje slobodne interpretacije i nije pitanje želje naroda. Kako da održimo razdvojenim istinu i želju, naročito danas kad tehnologija, uz sve lijepo i uzbudljivo što donosi, neviđeno olakšava manipulaciju ljudskom željom? (…) Čini mi se da postoji samo jedan pravi put: puna i aktivna podrška vlasti akademskoj i znanstvenoj neovisnosti te neovisnosti sudstva i medija. To je najčvršća brana tiraniji. Tiraniji svake vrste. Znanstvena zajednica, sudstvo i mediji moraju, pak, neprestano raditi na usavršavanju mehanizama za borbu protiv nepoštenja i korupcije u vlastitim redovima. Smatram, dakle, da su zaštita i promicanje neovisnosti sudstva, medija i znanosti najvažniji sadržaj načelne ustavne formulacije o odgovornosti predsjednika Republike za stabilnost državne vlasti”, kazao je Milanović u govoru.

