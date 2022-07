Predsjednik Zoran Milanović komentirao je medijske napise o mailu koji je njegova supruga poslala školi koju pohađa njegov sin a onda su ocjene dignute.

"Utjecaj moje supruge je nikakav. Ona radi na nekom odjelu, ali je supruga predsjednika. Ja sam za to da roditelji komuniciraju s nastavnicima na ovakav način, da ne zove Jandrokovića da radi to za nju. Ja sam bio svim srcem za tim da Marko ide u privatnu školu, to je inače posljednja opcija, ali kad si u ovakvoj situaciji, onda je to zaštita. Onda te na zub uzme band, koja te difamira, kao mene u zadnjih 5 godina i tijekom dva izborna kruga", komentirao je Milanović napise o njenoj intervenciji u školi.

"Naš mlađi sin ima 17 godina, to više nije dijete, on je već odavno sazrio, da je to meni mama napravila kad sam imao 17 godina, ja bih poludio, ali mama je mama”, kazao je.

"Ja sam malo čudno gledao na ove koji imaju sve petice, pa i na svog sina. Inače, moj sin je stipendist Grada Zagreba i Sportskog saveza. Ne znam zašto je Sanja to imala potrebu istjerivati na ovakav način, sad ja za to odgovaram. Boli me uho za jednu četvorku. Inače, ova škola ima šest odjela u generaciji, 150 učenika. Sad zamislite koliko tu ima zaokruživanja učenika više", rekao je Milanović i otkrio jedan nepoznati detalj:

"Moju ženu je zvala Ana Hanžeković, vlasnica kompanije stečene prijevare i rekla joj da će biti objavljen članak. Na kraju je moj ujak slao mail za koji ovi nisu znali ni da postoje, koji je Handžar medija objavila, jer ne mogu ne objaviti. I onda se ja moram baviti s tim šljamom koji me difamira. Ne znam zašto je Sanja slala mail, ja ne bih. Posvađao bih se s njom da imam 17,5 godina.

'Kad si ponavljač, postaješ ministar'

Što je s Banožićem, koji ništa nije napravio. On je ponavljač. Evo, reći ću Marku Milanoviću da si pogleda kako se postaje ministar. Budi glup, uvlakač, brz i bistar ko Bosut i bit ćeš ministar", rekao je Milanović.

"Kad imaš pet, bit ćeš štreber, zezat će ga u školi. Imaš pet iz matematike, jaka stvar. Kad si glup, ponavljaš razred, ništa ne zna, onda postaješ ministar ko Bane.

Vlasnica ukrađevine zove moje ženu. Otkud ti broj pobogu? To je sve usmjereno protiv mene, a ne protiv nje.

Čime bi moja žena trebala prijetiti. Radi u HZJZ-u, što će prijetiti da će svi biti zaraženi covidom. Ako nešto napravite bit ćete na respiratorima. Sa službenog maila je poslala jer nema svoj privatni mail, jer smo siromašni i nemamo novca za to. Reći ću joj da otvori gmail na Kajmanskim otocima, da službe to malo teže nađu.

Nije me briga za to. Fućka mi se. U gimnazijama inače nema superodlikaša, ali to je problem koji se dešava sto godina i stotinama učenika. Samo iz jednog predmeta je podignuta ocjena za 6 učenika, a ima 19 predmeta", dodao je.

Nijemci pišu deklaraciju o BiH

"Počinje izborni proces u BiH, što sam trebao napraviti? Baciti bombu ko Boško Buha. Imamo proces u kojem nikog nije briga za Hrvate. Vi uvijek imate Hrvata koji će se dati kupiti i za kojega će glasati Bošnjaci. SDA, stranka bošnjačke orijentacije, imaju kandidate Hrvate za Dom Naroda i Predsjedništvo. To je let iznad kukavičjeg gnijezda. Što će raditi ti hrvati u bošnjačkoj stranci? Bundestag radi na deklaraciji o Hrvatima u BiH. Autor te deklaracije se ne zove ni Hrvoje, ni Jovan, nego vjerojatno Muhamed. Netko radi na deklaraciji u kojoj se BiH naziva građanskom državom , dakle potaracat će sve državno.

Što bi mi trebali? Reći mrš iz Bosne, kao što oni nama govore? Bojim se njemačkih vizija. Samo ruske su gore. Gdje je Hrvatski sabor, zašto oni ne napišu rezoluciju u kojoj će reći sikter. Gdje je HDZ? Na godišnjem odmoru ili traže već ocjene za svoje ponavljače. Ovo je izdaja. Razumijem strah, ali kad nema opasnosti, onda je to izdaja. Nema tu opasnosti za Hrvatsku, već samo za Plenkovića i ovog kafilerdžiju, koji je glup, neuk i moj proizvod, nažalost", ustvrdio je Milanović o situaciji u BiH.

"Plenković je eutanizirao hrvatski narod u BiH. On je svodnik, ali oni nisu kurve, već pošten narod. A ako vam djeca žele imati sve petice, obeshrabrite ih. I ja sam bio odlikaš, pa je uvijek bilo tu i tamo nešto", poručio je Milanović.

'Moj sin ide u HDZ'

"Postojanje u kojem si prepušten slučaju nije život dostojan čovjeka. Evo, recimo nacionalne manjine u Hrvatskoj. Kako bi bilo da se zagrebački huligani zbroje i preglasaju sve ove manjince koji ulaze u Sabor s malim brojem glasova. Pozivam sve predstavnike manjina da razmisle o tome. Pupovca pogotovo. Oni se svi bave finskim i švedskim komforom, a ne pravima našeg naroda. Ja se osjećam kao predsjednik trećerazredne države, a ja želim da ona bude prvorazredna država s utjecajem. Ne zoveš okolo, halo Bing, kako brat?

Napišeš mail, ostaviš trag. To savjetujem svim roditeljima, ali uz razumijevanje prema profesorima. Častan je to posao. Inače, sad je kasno. Moj sin završava školu, poslije toga će se upisati u HDZ", zaključio je Milanović.