MILANOVIĆ SE OPET RASPIŠTOLJIO: ‘Bilo je puno hrane koju je trebalo baciti, tamo smo se našli. A Plenkovićevi ministri kao zadnji magarci…’

‘Nekoliko ministara je dovedeno u zabludu, tamo su bili i utjecajni kolege iz vaše branše, jako utjecajni i grlati suci dugog jezika’

Predsjednik Zoran Milanović još se jednom danas osvrnuo na aferu Janaf i svoj posjet notornom klubu uhićenog Dragana Kovačevića u Slovenskoj ulici 9. Opet je dobio dar govora pa je detaljno objašnjavao svoje viđenje afere, odlaska ministara u ‘klub’, a objasnio je i zašto je on tamo išao.

Kaže kako nije vidio famozni brojač na šanku, vidljiv na fotografijama kluba, no kaže i kako je to “bezvezna tema”.

‘Oni rade kao da je to ćaćino’

“Po meni je ozbiljnija tema kako rade istražna tijela, rade kao da je privatno, da je ćaćino. To nije samo kršenje pravila o nejavnosti istrage, nego kršenje moralnih pravila. Ti si u srazu s ljudima koje želiš strpati u zatvor. Brutalno zlorabiš silu i ne odgovaraš nikome. To je tema za razgovor s predsjednikom Vlade. Da konačno vidimo što premijer zna, kako država funkcionira. Njegovi ministri su nepotrebno, kao zadnji magarci, došli u situaciju da se osramote. Da ne govorim o šteti za Janaf. To je tema razgvora, mi smo državna vlast, on je veća vlast i ja ću mu se prilagoditi. Kad govorimo o načelu diobe vlasti, imamo i načelo suradnje državnih vlasti. Jesam time sve rekao”, rekao je Milanović pa dodao da je “imao sreću da se na tri godine odmaknuo od ovog grotla i sad mi je sve puno jasnije”.

‘Plenković štiti poredak i sebe’

“Posljednjih dana sam o tome kritički govorio, to su moji stavovi, bazirani na znanju i iskustvu. Znanje priznajem drugima, ali ovakvo iskustvo nema nitko. Premijer priča na razini kumrovačkih parola. Možemo ovu temu raspraviti sami ili sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost, i o tome sam mislio, ali to možda ne bi bilo plodno. Rješenje problema curenja informacija je da Plenković i politika zaštite poredak, a i sebe. Nisam ja imenovao Kovačevića.

O posjetu klubu

“Što je lockdown, prigovaraju mi da se često služim stranim riječima. S načelnikom Glavnog stožera moram se vidjeti barem dva puta tjedno. To je bilo vrijeme lockdowna, zvao me prijatelj iz Dalmacije i bilo je puno hrane koja se trebala baciti, tamo smo se našli, bilo je praktično. Ali to je bezvezna tema. Nekoliko ministara je dovedeno u zabludu, tamo su bili i utjecajni kolege iz vaše branše, jako utjecajni i grlati suci dugog jezika, tu ću stati. Ali nisu bili sa mnom u društvu. I što sad? Premijer je rekao da se moramo vidjeti. Moja nije zadnja, njegova će biti, ali neću prestati govoriti”, odlučan je.

Kaže kako je ova afera pokazatelj lošeg stanja u zemlji. “Kuća ne gori, ali instalacije su u lošem stanju, Hrvatska je u problemu. Idemo ozbiljno razgovarati. Morat će završiti tako da je netko najodgovorniji i da nema tajni policije i DORH-a pred premijerom. Ako pođemo od pretpostavke da je premijer lopov, onda će nas voditi komisije, Venecijanska komisija, španjolska inkvizicija… “, rekao je Milanović.

‘Uzmite mi ovlasti ako ih nećemo doživljavati’

Tvrdi i da kao predsjednik ima apsolutno pravo pomilovati koga god želi. “Tražio sam da se to ukine, to je prevelika ovlast. Uz tu ovlast ide i oportunitet da budeš dobro informiran. Rekao sam, uzmite mi ovlasti ako ih nećemo ozbiljno doživljavati. Nikada neću pomilovati nekoga, druga je stvar rehabilitacije, ako je taksist nekog udario, takve stvari teoretski da, ali prave kriminalce ne. Kaznena djela nisu sva ista, to su kao vina, delanec, grožđe izabela od kojeg oslijepite… Nije isto. Džeparenje, ubojstvo, ratni zločin, ne može biti isto. Kontrola, odgovornost i suradnja je ključna, prema Ustavu. Dioba vlasti nije separacija, nego suradnja. Dioba vlasti je filozofski koncept iz prosjetiteljstva. Europska komisija maltretira neke države o čijim liderima nemam najbolje mišljenje, ali neke stvari uređuju drugačije do određene razine, drugačije od Nizozemske, Belgije ili Hrvatske.

‘Ministri kao zadnji magarci’

Slovenska 9 je bezveze, rupa, nebitna. Tamo su dolazili ministri iz Plenkovićeve vlade kao zadnji magarci, to se nije trebalo dogoditi. Netko je trebao donijeti odluku da se priča ne razvlači deset mjeseci, da bi dobili pucanje mjera. Imate medije koji sustavno zaglupljuju općinstvo, pišu gluposti. Pa kako ne bi pukle mjere nakon deset mjeseci?! To je kao da u Drugom svjetskom ratu planirate strateški napad dvije godine. Ne spominjite mi struku, puno je više struke u dizajnu pištolja, nego kako nekoga staviti u auto i lupit ga palicom po leđima. Zato mi je drago da neki profesori kaznenog prava to shvaćaju, a neki ne. Premijer i ja moramo razgovarati, on donosi odluku o svemu i to nije lako, to je teret i težak posao”, kaže Milanović.

‘Odluke donosi jedan čovjek’

Odgovorio je i na pitanje je li znao za istragu. “Tko bi me obavijestio? SOA to nema, jer SOA u 99 posto slučajeva ne sudjeluje u tim istragama. Ministar to zna tisuću posto. Odakle da ravnatelj SOA-e to zna? Oni to ne znaju, oni moraju znati kada nas neka prijateljska država napadne cyber napadom i pokuša nam rasturiti elektroničke sustave, karikiram. Jedno je s nekim biti kolegijalan, ali ako sam u situaciji da nekog procjenjujem, imenujem… naprimjer vojnike. E, tu imam druge podatke, to je VSOA, ako kažu on je lopov, imamo ga na mjerama, takve stvari moram znati… Ali to je manje delikatan posao, naprimjer veleposlanici. Na vrhu hijerarhije je premijer. Pa čak i podatke o vojsci mora znati, kao premijer ne može biti pošteđen nijedne neugodnosti i to je delikatno, moraš razbijati glavu kako zaštititi poredak, a da ne ugroziš mjere. To nije lako. Te odluke ne može donositi katedra za pravo mušica, nego jedan čovjek”, zaključio je.