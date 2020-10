MILANOVIĆ OPET UDARIO NA PREMIJERA: ‘Moja žena je dvije minute prije napada prošla trgom, majka moje djece. Čaršija će vidjeti na kraju…’

‘Sve je relativno, to je i Einstein shvatio. Ne znam što znači relativizirati, to je vokabular iz Plenkovićeve maturalne radnje’, kaže Milanović

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je danas u Čakovcu svoju najnoviju rundu nesuglasica s premijerom Andrejem Plenkovićem. Odbacio je prozivke da je “prosuo sjeme mržnje”.

“Ponovno postavljam pitanje premijeru, kojim sam ja to riječima 2016. prosuo i posuo sjeme mržnje”, rekao je dodavši da će isto pitanje postaviti i sutra.

Osvrnuo se i na tvrdnje da relativizira ulogu predsjednika pa poručio:

“Sve je relativno, to je i Einstein shvatio. Ne znam što znači relativizirati, to je vokabular iz Plenkovićeve maturalne radnje”.

Kaže i kako je premijeru nudio suradnju.

‘Zvao sam ga, a on me optužio’

“Na dan napada na zgradu Vlade, nazvao sam premijera, ponudio suradnju, složio se s njim da nam ne treba sjednica VNS-a, da bi on mene u Bruxellesu sljedeći dan optužio da sijem mržnju. Relativiziranje napada? Što uopće znači relativizirati, može još neki primjer od Plenkovića? To ništa ne znači u duhu i slovu hrvatskog jezika… Tko je rekao da zgradu vlade treba štititi, je li to relativizacija napada”, upitao je Milanović.

Novinarka N1 televizije pitala je Milanovića vrijeđa li ga što ga je premijer nazvao 54-godišnjim šmrkavcem.

“Hahaha. To me ne vrijeđa. To je da stanete i pogledate. Ja sam stariji od njega tri godine i nudim suradnju. A on ode u Bruxelles i ponaša se vrlo neodgovorno. Sebe radi žrtvom. Moja žena je tada prošla, majka moje djece. Što to znači? On tada nije bio ni na poslu.”

“Šmrkavac je ono kad ne znaš jezik. Tako su nas zvali učitelji koji su bili manje pametni. Čaršija će vidjeti na kraju”, dodao je Milanović.

‘Ja pustio duha iz boce? Pa oni su pustili duha iz demižonke’

Milanović dodaje i da ne stoji na putu uloge zakona, a Plenkovića proziva zbog “pljeskanja Karamarku”:

“Ako ima veze s onim što sam ja govorio 2015. dok je on bio u Europskom parlamentu i pljeskao Karamarku, ja mu se nudim da mu napišem draft na tu temu. Ništa ja tu ne čuvam, a kamoli svoju poziciju. Predsjednik Vlade mora puno suverenije vladati hrvatskim jezikom”, kaže Milanović i dodaje:

“Za mene kaže da sam 2016. godine pustio duha iz boce. Ja mislim da su oni pustili duha iz demižonke 2012. godine. Odgovornost za javnu riječ je velika.”