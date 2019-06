MILANOVIĆ SE OGLASIO S BRAČA: ‘Megalomanski ured na Pantovčaku djeluje na psihu predsjednika’

‘Taj megalomanski ured djeluje na psihu svih predsjednika pa smatraju da su veći od života, to treba smjesiti u nekakv pristojan prostor, ne kažem da je to Visoka jer ne mogu sam birati’, poručio je predsjednički kandidat SDP-a iz Supetra na Braču

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović boravio je danas na Braču gdje je u Supetru, s gradonačelnicom Ivanom Marković bio na proslavi dana grada. Neizostavno je prokomentirao političke događaje i kampanju za predsjedničke izbore koja će, kaže, biti duga i teška. Osvrnuo se i na zadnje ankete koje ga svrstavaju na drugo mjesto iza aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

“To su ankete, prema anketama Ivo Josipović je još trebao biti predsjednik Republike i to kažem bez zlobe. Ne komentiram ankete, to je nekako očekivano, ali ankete treba promatrati, analizirati, ali se ne dati da te ponesu i opsjednu, onda je to anketomanija, postaneš rejting efendija i to na kraju ne završi dobro. Ja znam da je za uspjeh potrebno jako puno rada, nešto sreće kao i obično. Ovo će biti duga i teška trka i ne nadam se ničem laganom. Bit će teško”, kazao je Milanović, a prenosi N1.

‘U drugom krugu priželjkujem – sebe’

Na pitanje koga priželjkuje u drugom krugu odgovorio je: Sebe. Aferu oko ministra uprave, Bračanina Lovre Kuščevića nije bio odveć raspoložen komentirati.

“Mogu samo reći da ću se boriti, naravno puno ograničenije, za Hrvatsku u kojoj neće biti lopovluka i rođaštva. To se već suhoparno zove borba protiv korupcije. To je borba protiv lopovluka, borba protiv pohlepe, onečišćenja i obeščašćenja javne službe i povjerenja u javnu službu, a to su svetinje demokracije. Kada ulaziš u kuću hrvatske demokracije ne možeš ući u kuću s macolom, razbijati i raditi raspored kako tebi odgovara nego se držati kućnog reda, a taj kućni red zove se Ustav”, dodao je.

Milanović kaže kako Ured predsjednika treba maknuti s Pantovčaka.

“Taj megalomanski ured djeluje na psihu svih predsjednika pa smatraju da su veći od života, to treba smjesiti u nekakav pristojan prostor, ne kažem da je to Visoka jer ne mogu sam birati”, rekao je.

‘Ljudi bi htjeli čuti da prijetim Srbiji, ali neću’

Pozdravio je izbor Marije Pejčinović Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe kao i mogućnost o kojoj se zasad samo nagađa da Andrej Plenković zauzme mjesto predsjednika Europskog vijeća

“Volio bih da popunimo sve položaje i budemo trolist šampiona, ali nisam siguran koliko je to realno, ali nemam ništa protiv toga”, dodao je.

Potom je podsjetio kako se HDZ ponašao kada je Vesna Pusić bila kandidatkinja za glavnu tajnicu UN-a.

“Radili su sve iz čiste ljudske zlobe i pakosti da to propadne, to možda nikada nije moglo uspjeti, ali to brate ne radiš.”

O pitanju nestalih te odnosa sa Srbijom kazao je: “Na pitanju nestalih radili smo koliko smo mogli samo nismo lagali ljude, jedino gore od toga da ne radite je da radite malo i da ljudima koji su već godinama opterećeni problemom koji razara obitelj i ljudsku dušu je da im obećavate da ćete nešto napraviti, a unaprijed znate da nećete i ne možete, to je ljudski loše. A što se tiče odnosa sa Srbijom sada je najljepše prijetiti, to bi sad ljudi htjeli čuti, da prijetim. Neću prijetiti. Naprosto odbijam takav način razgovora. Kada se jedna osoba koja je sada predsjednik Srbije ponašala kako se uvijek ponašala ja sam zatvorio Bajakovo na dva dana i nisam na to ponosan ali to je trebalo napraviti”, ustvrdio je.

‘Vidim se kao kandidat moderne i progresivne Hrvatske’

“Nas su cipelarili i ucjenjivali i vidite kako je to završilo. Ušli smo u Europsku uniju, tu nam je kako je, nije loše moglo bi biti bolje i to je to, takav obrazac prema Srbiji samo zato što je to Srbija i što je trenutno na čelu te države, vlade i nogometnog i košarkaškog saveza čovjek koji je u ratu bio vrlo prljav igrač i u politici je od dječjeg vrtića to neće utjecati na moj stav prema Srbiji i politici prema Srbiji, ali i BiH. To su susjedne države i mi možemo samo izgubiti ako su one slabe. To nije oblik dominacije”, nastavio je Milanović.

Na pitanje je li kandidati ljevice, rekao je da je najprije svoj kandidat.

“To je odluka koju sam prelomio u sebi, vidim se kao kandidat moderne i progresivne Hrvatske, Hrvatske u kojoj se lopovluk ne samo da se ne isplati ni na Braču, ni u Zagrebu ni u Gospiću ni bilo gdje drugdje, Gospić sam tu slučajno ubacio, druge nisam, naprosto da se to neće isplatiti nego će to biti duboko sramotno, ali dotle imamo dugo za jahati, tog konja treba dobro pripremiti, ne iscrpiti, to je duga trka”, rekao je Milanović.

