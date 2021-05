MILANOVIĆ SE OGLASIO O NERADNOJ NEDJELJI: ‘To je predizborna finta, ništa se neće promijeniti’; Ponovno je opleo i po HRT-u

Dodao je i kako je riječ o neiskrenoj namjeri i uvijek pred izbore

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Đakova prilikom čega se obratio javnosti komentiravši Vladinu inicijativu neradne nedjelje.

“To je predizborna finta. Ništa se neće promijeniti. Nama fali radnika, ljudi rade do iznemoglosti. To se radi o radu shopping centara, to bi volio zabraniti, ali to se ne može. Ja sd imam problem da nekom određujem kad će ići tamo. Ja nedjeljom ne idem, ali imam taj luksuz, puno ljudi nema”, rekao je Milanović.

Komentirajući rad HRT-a, rekao je kako je riječ o “obiteljsko-političkom kombinatu”.