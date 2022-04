Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Županijske skupštine Zadarske županije povodom obilježavanja Dana Zadarske županije.

Po završetku posjeta predsjednik se obratio medijima koje je najviše zanimala njegova reakcija na pismo generala u kojem ga mole za pomilovanje Perkovića i Mustača, bivših agenata UDBA-e.

"Iznenadila me jer mi komplicira život, nisam još pročitao. Sad su i sebi zakomplicirali život jer želim čuti i što oni misle. Čuo sam da je Perković zaslužan za osnivanje HDZ-a. To mu je otegotna okolnost, za to bi mu dao još 30 godina. Želim čuti i stranu generala. Ja to do sada nisam koristio, postoji presedan, a on je da ovu zemlju vodi ovako korumpirana vlada", rekao je Milanović.

'Prljavi udbaški nasljednik'

"Kada govorimo o UDBA-i, HDZ je zalijepljen za tu temu kao žvakača guma za pločnik, za vreli asfalt. Taj smrad se širi 30 godina. I ja mogu reći da je to orkestrirano iz HDZ-a jer to su svi ljudi koji su povezani s HDZ-om, i bili su u HDZ-u", rekao je.

"Prvo rekonstrukcija vlade, Plenković taj udbaški nasljednik koji optužuje generale da šuruje sa mnom je prljav. To je zlo. Oni govore da netko upravlja generalima, da oni surađuju sa mnom. Zamislite kakva uvreda generalima. Neka dođe to Plenković ponoviti ovdje u Zadar, neka napravi jedan sklek pred Gotovinom ako može", dodao je.

Milanović se verbalno sukobio i s novinarima N1 tvrdeći da su najglasniji na presicama i da "uzurpiraju prostor".

Živciranje 'malog Baneta'

Na kraju je dodao da sada ide na Brač i to helikopterom, samo da malo "živcira malog Baneta". "Neka me skine sačmaricom. Idem vidjeti kakva nam je protuzračna obrana ako nas napadne HDZ. Ako će itko ovoj Hrvatskoj doći glave onda je to HDZ", zaključio je predsjednik.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković je pismo nazvao "orkestriranom akcijom s Pantovčaka koja je izazvala podjele među generalima, braniteljima i uopće u hrvatskom biću".

"Očito je to orkestar gdje se prave nevješti, iznenađeni, čude se, razgovarat će, a sami govore o tome kako su dogovarali cijelu ovu akciju. Hrvatska je vidjela puno orkestriranih akcija, ovo je jedna od tih", rekao je Plenković te podsjetio kako je Milanović u predsjedničkoj kampanji govorio da neće koristiti institut pomilovanja.