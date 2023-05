Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na konferenciji pod nazivom: "10 godina Republike Hrvatske u Europskoj uniji", nakon čega je dao izjavu za medije.

Milanović je komentirao novi krug porezne reforme.

"Dao bih se kladiti da je to vokabular partijske škole u Kumrovcu – 'plasiraju se teze'. Ljudi govore, argumentiraju, razgovaraju… Porezna politika ne može biti uzmem ti na čupriji, vratim ti na mostu i napravio sam ti dobro djelo, a uvalio u probleme lokalnu samoupravu, a za ostalo tu je MasterCard, pitajte druge", kazao je Milanović komentirajući jučerašnje izjave premijera Andreja Plenkovića da netko plasira lažne teze o najavljenoj poreznoj reformi i ukidanju prireza.

Osvrnuo se i na prijedlog novog Zakona o izbornim jedinicama.

'Sabor odlučuje o tim stvarima'

"Izradilo ga je par ljudi u HDZ-u pa će to onda predložiti sovjim koalicijskim partnerima od kojih bi neki pristali na sodomiju smao da ostanu u vlasti. To se tako ne radi", kazao je Milanović koji smatra da Ustavni sud nije trebao ulaziti u to.

"To je vrsta ustavnosudačkog aktivizma kojem su neki skloni. Ja ne kažem da imaju loše namjeru, ali znate onu poslovicu o dobrim namjerama. Petljaju se u posao Sabora. Sabor odlučuje o tim stvarima. Ustavni sud provodi postupak revizije zakonistosti i ustavnosti provođenja ciklusa izbora, to je njihov posao, a model izbora ostavi Saboru. Ovaj model funkcionira i nikad nije bio savršen, ni sad nije savršen zbog ove korekcije o broju biraču. Koje načelo je bilo time ugroženo? Zašto ste se baš sad na to odlučili", kazao je Milanović.