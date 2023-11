Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu za medije. Uvodno je Milanović kazao da bi išao u Vukovar, ali poziva na razum. Stav vukovarskog gradonačelnika Penave komentirao je kao "malo pretjeran", ali "razumije s kime ima problem".

Komentirao je izjavu Andreja Plenkovića da se do 7. listopada nije događalo ništa u Gazi.

"Način na koji hrvatska misija i njezin predstavnik legitimiraju Hrvatsku - Hrvatska to može preživjeti - ali to nije dobro, to je prijetvorno, bez konzultacija s predsjednikom Republike. Moj stav je bio drugačiji", kazao je Milanović.

'Nikada nisam obvezivao Hrvatsku glasom'

"Plenković je jučer govorio kako sam ja masu puta radio stvari bez konzultacija Vlade i naveo nekoliko primjera koji su potpuno lažni. Ja sam iznosio stavove i kako bi Hrvatska trebala to iskoristiti, ali nikada nisam Hrvatsku obvezivao glasom, kao što to Plenković radi", kazao je. "I onda, citiram ga: 'Zašto se to sad preispituje?' Zato. Jer se sve preispituje", dodao je.

O izvlačenju Hrvata iz Gaze kazao da je da je to tehničko pitanje, dok je glasovanje o Rezoluciji UN-a drugačije od javnog mnijenja.

"Bez obzira na stranačku pripadnost, većina razlikuje - ne dobro od zla - nego dopustivo od nedopustivog", kazao je. "Ovu vrstu neovisnosti i plivanja protiv struje očekujem od Plenkovića kada zaista Hrvatska i Hrvati u susjednoj državi od toga mogu imati koristi", kazao je Milanović.

'Bez rješenja palestinske države nema rješenja'

"Mene je Plenković jučer prozvao da sam napadao nekakvog Schmidta, čovjeka koji je donio neke čudne promjene izbornog zakona, ali se nije sjetio napraviti to isto i onemogućiti ponižavanje hrvatskog naroda u BiH. Neću reći da je nenormalno, to je glupo. Da, ja sam napao Schmidta jer radi na štetu Hrvata i onda mene predsjednik Sabora, koji je nedavno upao u neku korektnu fazu, mene poziva da se pozabavim Dodikom koji stvara Veliku Srbiju, a ne komentiranjem Rezolucije UN-a. Ja sam predsjednik Hrvatske", kazao je Milanović.

"Ne prođe nijedan dan, a da ova ekipa ne upadne u nepopravljivi logički glib", kazao je, dodajući kako misli da Jandroković o Palestini misli isto što i on.

"Bez rješenja palestinske države nema rješenja i o tome se ne smije šutjeti. Posebno Hrvati koji su prošli rat", naglasio je. "Ali da će me itko moralno ucjenjivati i sutra proglasiti antisemitom, samo dođi", zaključio je predsjednik.

