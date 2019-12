MILANOVIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: ‘Kolinda je jučer pokazala da zna odakle je Dražen Petrović. To je stanje u koje nas je doveo HDZ’

U posljednjem obraćanju javnosti pred predsjedničke izbore, Zoran Milanović je poručio: ‘Nastojao sam da bude normalna. Nadam se da će ljudi odabrati normalnu Hrvatsku’

Nakon što je predsjednički kandidat Zoran Milanović jučer u Puli ocijenio da se sve loše u Hrvatskoj može dovesti u vezu s HDZ-om, a za Kolindu Grabar-Kitarović da ga podsjeća na onoga čiji je ogradu lizala u Washingtonu i da se ponaša kao da ima fetiš isticati da je vrhovna zapovjednica, danas je, na zadnji dan kampanje, u obračanju javnosti izjavio kako je nastojao da kampanja prođe “normalno” te da se nada da će građani odabrati “normalnu” Hrvatsku.

“Zahvaljujem svima koji su me pratili u kampanji. Nastojao sam da bude normalna. Nadam se da će ljudi odabrati normalnu Hrvatsku”, rekao je Milanović te podsjetio na jučerašnji incident iz Banja Luke. “Nekoliko HDZ-ovaca se lažno predstavilo s namjerom da uđu u izborno povJerenstvo. To se odvija kroz konzulat”, rekao je Milanović, dodavši da je to kazneno djelo.

Tvrdi kako je na čelu konzulata čovjek koji je bio odgovoran za kadroviranje u HDZ-u. “To je najgora vrsta grabeža”, kaže Milanović i dodaje da nakon njegove pobjede slijedi obraćanje velikom broju ljudi koji će glasati za alternativu. “S tim ljudima moram uspostaviti povjerenje koje je Kolinda narušila.”

Kolinda ne zna odakle je Dražen Petrović

Milanović se osvrnuo i na jučerašnji veliki predizborni skup u zagrebačkoj Ciboni, rekavši kako je pokazala da ne zna odakle je Dražen Petrović. “To je stanje u koje nas je doveo HDZ i njegovi krakovi Kolinda i Bandić. To neće biti moje društvo”, uvjerava.

.