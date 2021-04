MILANOVIĆ SE NASMIJAO NA PLENKOVIĆEVU IZJAVU: ‘On je bio jedan mali, običan diplomat, hrvatski Milo Stojadinović’

‘Čovjek će zapaliti Artemidin hram. Uspoređuje bivše predsjednike s Kissingerom. To valjda zato što sam ja za njega rekao a Hruščov pa se sjetio Kissingera. Plenkoviću to nisu Kissingeri nego hrvatski predsjednici’, poručio je Milanović

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u srijedu na obilježavanju 30. obljetnice uspostave Policijske postaje Kijevo te poručio kako je današnja Hrvatska uređena i kakva god da jest, bolja je nego što je ikad bila.

“Prije 30 godina teško je uopće zamisliti onaj mali broj hrabrih ljudi koji su imali, malo je reći, hrabrosti. I hrabrosti i ludosti i srca i nade da se upuste u nešto što je izgledalo nemoguće većini ljudi”, istaknuo je predsjednik u obraćanju nakon što je položio vijenac kod centralnog križa ispred crkve Sv. Mihovila u KIjevu.

Ured predsjednika je priopćio da je Milanović podsjetio kako je na tom mjestu “svoju karijeru i krvavi put započeo Ratko Mladić“. “Jedan od većih zločinaca u prošlom stoljeću, zločinaca možda ne po broju ljudi koji su zbog njega i njegovih postupaka ostali bez života, nego zbog načina na koji je to radio”, rekao je.

Hrvatska oslobođena hrabrošću

Predsjednik se osvrnuo i na 1995. godinu te naglasio da je tada Hrvatska oslobođena zahvaljujući hrabrosti, ali i pameti, metodičnosti i upornosti Hrvatske vojske i njezinih zapovjednika.

“Tu gore na Dinari mjesecima su pleli mrežu da bi oslobodili ovaj kraj, cijelu Hrvatsku. To su radili na način da se maksimalno, koliko je god to moguće u ratu, izbjegnu velike žrtve. A velike žrtve su izbjegnute, kako naše, tako i protivničke. To se malo poštuje i u Hrvatskoj, a izvan Hrvatske puno manje”, poručio je.

Vlastite greške treba uvijek priznati

Milanović je rekao kako se “stvari izvrću”, da vlastite greške treba uvijek priznati, ne samo u ratu, ne samo u državi, nego i u obitelji, odnosu, prijateljstvu i u ljubavi, ali isto tako biti svjestan tko si, što si i gdje pripadaš, po čemu si velik, a po čemu si samo običan čovjek. Zaključio je kako mu je puno srce što može ovdje govoriti, u svojoj Zagori, da je sretan, ali i nesretan zbog onih kojih više nema među nama.

Policijska postaja Kijevo formirana je 28. travnja 1991. godine i predstavlja prvi organizirani simbol otpora hrvatskog stanovništva prema pritiscima i progonima tadašnjih općinskih vlasti, udruženih s tadašnjom JNA.

Osim predsjednika Milanovića prigodnim govorima nazočnima su se obratili predsjednik Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Marinko Čavka i načelnica općine Kijevo Lidija Slavić.

Na obilježavanju 30. obljetnice uspostave Policijske postaje Kijevo bili su i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj, pročelnik Kabineta Predsjednika Bartol Šimunić, savjetnik Predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić i posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković, stoji u priopćenju.

Odluka o veleposlaniku

U izjavi za medije Milanović je komentirao raniju izjavu o tome da razmišlja o tome da vojni vrh ne ide na obilježavanje obljetnice Bljeska. ”Još uvijek razmišljam. Bilo bi dobro da imamo zajedničko obilježavanje”, rekao je i osvrnuo se na imenovanje veleposlanika.

Milanović je rekao da je u mandatu njegove Vlade donesena odluka o imenovanju. ”Na nju se poziva i dan danas, i Plenkovićeva Vlada. Nemate ni jednu Plenkovićeve Vlade na koju se u toj proceduri pozivaju. U toj odluci piše sve jasno, da se o svemu treba ministar vanjskih poslova konzultirati s Uredom predsjednika, vrlo neformalno i diskretno. To piše tamo. Na to se redovito poziva Plenkovićeva Vlada, a njihov šef to nije pročitao. To bi vjerojatno promijenio da je znao ranije, ali sad ne može”, rekao je Milanović.

Nasmijao se premijerovoj izjavi

Govoreći o izjavi premijera Plenkovića da njihova diplomacija neće izgledati kao što je izgledala u vrijeme bivših predsjednika, Milanović se nasmijao. ”Ha, ha, a što da vam kažem? Čovjek će zapaliti Artemidin hram. Uspoređuje bivše predsjednike s Kissingerom. To valjda zato što sam ja za njega rekao a Hruščov pa se sjetio Kissingera. Plenkoviću to nisu Kissingeri nego hrvatski predsjednici. To je glupo uspoređivati nekoga tko je predsjednik svih građana, dva ili tri puta je izabran, s jednim namještenikom koji je služio američkom predsjedniku. A što je on dao? S čime da ja usporedim Plenkovića? To je ruganje s ljudima koji su radili taj posao, Plenković je bio jedan mali, običan diplomat. On je hrvatski Milo Stojadinović”, kaže.

”Kad sam pobijedio na izborima on je rekao da će to biti tvrda kohabitacija. Zašto je to rekao? On je najavio nered”, rekao je i dodao da premijer cijelo vrijeme izaziva nered. “Ja nisam radio u nabavci čumura, on je bio odgovoran za to, papire i toalet papir. On je bio blizak rođak ili prijatelj ministra”, kazao je Milanović komentirajući ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana.