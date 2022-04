Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine Zadarske županije povodom obilježavanja Dana Zadarske županije te se po završetku obratio medijima.

Odbacio je tvrdnje da su generali napisali pismo u kojem traže da se pomiluju bivši agenti UDBA-e Perković i Mustač te rekao da mu to samo komplicira život.

Dodao je da ne želi o tome više davati izjave jer je na redu rekonstrukcija vlade te da je to važnije. "Da vidimo konstrukcijsku i građevinsku i da vidimo napokon tu rekonstrukciju vlade. Kad mi netko govori o presedanima, a ne zna što je pravi presedan u pravnom žargonu onda neka pogleda sebe. Ozbiljan je presedan i opasan za Hrvatsku da ovakva banda vodi Hrvatsku", rekao je Milanović.

Uzurpacija prostora

"Ovo nikada nismo imali. Za vrijeme rata su bili izbori, bio je razlog zašto je nešto takvo. U vrijeme Sanadera je bilo nekoliko incidenata i Sanader kao kapitalni grijeh. Ljudi koji su pod istragom se skrivaju, kao što kažu, kao Dalmatinac ludu kćer. Što je s tim ljudima? Hoće dati ostavke, neće dati ostavke? To je opasan presedan i to je maltretiranje hrvatske države", dodao je predsjednik.

"Zato kažem Perkoviću i Mustaču: Ako ste zaslužni za osnivanje HDZ-a, to ne ide u prilog", poručio je Milanović.

Na pitanje novinarke N1 hoće li ipak pomilovati Perkovića i Mustača odgovorio je: "Ajde bok, ima li sljedeće pitanje?"

Na inzistiranje novinarke o pomilovanje rekao je da ga neće ništa nagnati na to. "Uzurpirate prostor i dalje. Kad god dođem na presicu N1 je glavni. Sada moram kao Vučić govoriti. Ja vas ne zovem američkim agentima, naprosto se ponašate nasilno", odgovorio je.

Od 'hejtera' do saveznika

Rekao je da će o pitanju pomilovanja i pisma razgovarati s ozbiljnim ljudima, a ne s bandom iz HDZ-a. "Ima i HDZ-ovaca s kojima sam srdačan, ali ima i bande, a to je udbaška banda. To su koji su za UDBU slijepljeni kao žvakača na vrućem pločniku. Ne možeš to odlijepiti", rekao je Milanović.

"I taj Zekanović kojeg je Plenković kupio, neka mi netko dokaže da to nije istina. Što DORH radi? Kako se taj 'hejter' odjednom pretvorio u saveznika? Novac, gospodo, vaš novac", poručio je predsjednik.