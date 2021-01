MILANOVIĆ SE JAVNO CIJEPIO: ‘Ljudi, cijepite se’; Novinari ga podsjetili na izjavu koju je prije dao o koronavirusu

Predsjednik Republike Hrvatske cijepio se protiv koronavirusa pred kamerama te poslao poruku građanima o važnosti cijepljenja

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Robert Hranj u četvrtak oko 11 sati cijepili su se protiv koronavirusa pred kamerama na Pantovčaku. Dio je to kampanje kojom se nastoji potaknuti što veći broj hrvatskih građana na cijepljenje.

“Pozivam sve koji žele, ali i one koji ne žele da se cijepe i ono sigurno pomaže. Mislim da u onom trenu kada bude više cjepiva nego onih koji su se voljni cijepiti, da će doći do preokreta. To je bolje, a ne manje loše. To je sve što mogu reći. Ljudi, cijepite se”, poručio je Milanović nakon što je primio prvu dozu cjepiva.

Uslijedila su pitanja novinara, a većina ih je bila vezana uz njegove ranije izjave o koronavirusu. Posebno je upečatljiva bila ona da je koronavirus nalik karijesu.

“Nisam propovjednik, zašto me to sad pitate nije mi jasno. To što sam rekao nema nikakve veze sa cijepljenjem. To da je nešto opasno je jedna tvrdnja, a to treba li se cijepiti, je druga… Onaj tko se svjesno, tko se pored besplatnog i dostupnog cjepiva, svjesno odbije cijepiti, taj je odgovaran za svoje zdravlje. Kad se procijepe ljudi u domovima, doktori koji cijepe, a to meni nije normalno, da netko tko cijepi ljude nije cijepljen, a netko je donio tu odluku. To je tema. Nekoliko dana sam razmatrao treba li to reći o karijesu…”, poručio je predsjednik.

Govorio je i o alergijama s kojima godinama živi, rekavši kako je to ništa u odnosu na ono s čime se ljudi bore.

“To je užasno komplicirano, ali kad se podvuče crta, vidi se mortalitet, iz toga se izvlače nekakvi zaključci. Znalo se da u siječnju i veljači prosjek mrtvih raste. A siječanj 2017. je bio puno smrtniji od ostalih. Tada je bila gripa. Ne znam zašto ste me to pitali, to su brojke… Kako velim, nisam ni liječnik ni epidemiolog, život ide dalje”, poručio je i dodao: “Pred nama je godina u kojoj ćemo morati krenuti ispočetka. Ohrabrujuće je za Hrvatsku kad gledamo kako napreduje država koja je jučer bila pred urušavanjem. Nije se zato tako loše osjećati Europljaninom i Hrvatom.”

‘Obnovljena kuća mora biti čvrsta’

Govorio je i o štetama nastalima nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kritizirao je i način obnove kuća na tom području nakon rata, jer je velik dio obnovljenih kuća uništen u nedavnoj kataklizmi.

“Opet me pitate pitanja koja su na rubu ekspertnog. Ali ja sam to uočio. Dvije kuće na ulazu u Glinu su bile u programu obnove, sad su srušene. Ako je projekt ispravan onda je odgovornost na nadzornom inženjeru; nadzorni inženjer preuzima stručnu i kaznenu odgovornost. To nije hajka, ljudi koji su to radili moraju odgovarati na neka pitanja. Kuća koja je 1998. obnovljena mora biti čvrsta… Dosad se kuće nisu rušile, ne znam. To je posao na kojemu su radile i zaradile stotine hrvatskih firmi,. Svaka građevina je morala biti rađena po projektu, bilo ispočetka, bilo ove koje su bile dograđivane. Je li država odgovorna? Možda”, ustvrdio je Milanović i ponovio kako je njegov prethodnik Ivo Josipović za vrijeme svog mandata istaknuo kako ratno profiterstvo ne bi trebalo ulaziti u zastaru.

“Sve treba provjeriti. Naravno uvijek je odgovornost vlasnika, to je privatna imovina”, rekao je predsjednik time pozvavši nadležne službe da odrade svoj posao u potpunosti.

MOŽE LI POTRES SRUŠITI ZGRADU IZGRAĐENU U POSLJEDNJIH 50 GODINA? Stručnjaci složni: Ne, ne može, ali samo ako je građena po propisima

Izbjegao novi sukob s Plenkovićem

Odgovorio je i misli li, poput premijera Andreja Plenkovića, da netko pokušava demontirati državu. “Hoćete me opet s Plenkovićem posvađati. Ne znam, ja sam imao veliku većinu i konsolidiranu vlast. Normalno je da si stalno meta, napadaju te, napadaju njega, i napadat će svaku drugu vladu, ali da ja vidim neku zavjeru… Ja to nikad nisam tako vidio, to je utakmica u kojoj primaš udarce”, zaključio je Milanović.

PLENKOVIĆ NAPAO KRITIČARE, PA SEBI PRIPISAO GOTOVO NADNARAVNU OSOBINU: ‘Ja zaista imam toliko istančane radare, u 3 sekunde mi je jasno…’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.