Kolovoz je udarni mjesec odmora za članove Vlade i saborske zastupnike. Premijer Andrej Plenković i ove godine ljetuje u državnoj vili na riječkoj Kostabeli. Tamo će provesti većinu svoga godišnjeg odmora, osim što će otići na Alku u Sinj te u Knin, ove subote, na proslavu obljetnice Oluje i Dana domovinske zahvalnosti. Vjerojatno će, piše Novi list, koji put prošetati i po Opatiji, gdje već ima svoje baze – 'Mimozu' za jutarnju kavu, pa tržnicu i 'Navis' za popodnevnu kavu.

Dok premijer i članovi Vlade odmaraju, u Banskim dvorima tradicionalno će dežurati potpredsjednik Vlade Tomo Medved, a prvih nekoliko dana u Zagrebu će biti i ministar Davor Božinović. Vlada se na posao vraća nakon Velike Gospe.

Grlić Radman: 'Neću se brijati svaki dan'

"Bit će i radno. Stalno je radno, ma gdje da jesmo. Kako se opuštam? Igram se s Milom, Marijom i Ivanom. Brzo to prođe, a moramo se i mi malo odmoriti, tempo je ovo", kazao je premijer Plenković na pitanje Novog lista kako će se opuštati tijekom odmora.

A drugi ministri?

"Pa užitak života, relaksacija. Evo, neću se brijati svaki dan. Možete se odmarati i radeći, možete se veseliti životu, a klasičan odmor je isto u redu, to nije uvijek ono crno-bijelo ležanje na moru, sunčanje i nasuprot rad. Kako se opuštam? Evo, mogu ustati kad god hoću, iako svejedno volim rano ustati, volim otići đir do mista i popiti kavicu, kupiti novine i ćakulati s prijateljima, to jutro vam je najbolje jutro", kazao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman koji će tradicionalno ljetovati u Baškoj Vodi, odakle je porijeklom.

Beroš: 'Sunce i more, što više treba?'

Potpredsjednik i ministar pomorstva i prometa Oleg Butković ljetovat će doma, u Novom Vinodolskom.

"Bit ću s familijom. Doma je i more, ne moram ja nikud putovati", kaže.

Nakon dugotrajnog štrajka u pravosuđu, koji je na kraju ipak zaključen dogovorom, ministar pravosuđa Ivan Malenica isto ide kući, u Šibenik.

"Što planiram pročitati? Ne mogu se sada sjetiti, nabacio sam nekoliko knjiga i nadam se pročitati barem jednu, ali s troje male djece nije to baš lako. Lako štivo, publicistika, ali evo ne mogu se sada sjetiti knjiga", kazao je.

Odmara i ministar rada Marin Piletić.

"Što radim na odmoru? A čitam, pazim djecu, mlađeg učim plivati", kazao je za Novi list.

Ministar zdravstva Vili Beroš ide u Jelsu na Hvar, gdje mu je obiteljska baza.

"Sunce i more, što nam više treba", kaže.

Milanović do kraja tjedna na Hvaru

Zbog izvanredne sjednice i saborski zastupnici su na odmor otišli nešto kasnije. Šef SDP-a Peđa Grbin cijelo ljeto bit će na relaciji Zagreb – Pula. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odmor će uobičajeno provesti na Krku. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević još nije odlučio hoće li na Jadran ili nekamo izvan granica. Mora o tome razgovarati sa suprugom, kaže.

"Što se tiče lokacije, nisam još siguran i rado bih to zadržao za sebe zbog malo mira. A što se tiče vremena, nadam se da ću nakon Dana domovinske zahvalnosti i Sinjske alke uhvatiti tjedan dana, ako se ne dogode nove okolnosti, jer nakon potresa, rata, inflacije, oluja, nikad ne znate…", rekao je Tomašević.

Na Hvaru je u vili Kovač, barem do kraja tjedna, predsjednik Republike Zoran Milanović. I on ide u Knina proslavu obljetnice 'Oluje' i u Sinj na Alku. Bit će to prilika da se susretne s premijerom Plenkovićem.