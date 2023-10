Predsjednik Republike Zoran Milanović položio je vijenac kod spomen-kosturnice na gradskome groblju u Ludbregu. Nakon toga je sudjelovao na obilježavanju 80. obljetnice Šemovečke bitke, oslobođenja Ludbrega i osnutka Brigade „Braća Radić“. Nakon toga obratio se medijima.

“Kad bih birao između vojnih aviona za 1,5 milijardi eura i protuzračnu obranu, izabrao bih ovo drugo. Ali, tu smo, gdje smo. Nisam se protivio toj odluci. Što se tiče predizbornih svrha, rekao sam da je to legitimno”, objasnio je Milanović.

Kaže da nije bilo njega da ne bi imali ni Bradleyja. “Mjesec i pol dana sam ga morao moliti i kumiti, generali su išli kod njega, izveo je cijelu grotesknu predstavu. To je groteska, nešto čudno.”

“On inače voli koristiti strane riječi koje ne razumije. Grotska je takav način odnosa prema javnosti”, dodao je.

Osvrnuo se i na izjavu premijera o dvije Hrvatske. “Vidim Hrvatsku koja ide naprijed, ali raste deformitetno, rastu joj uši i rep, ne razvijamo se kako trebamo. Nema dvije Hrvatske koje on uporno želi napraviti. Postoji Hrvatska koja se nekako batrga i jedna razbojnička klijentelistička Hrvatska i to ljudi vide i osjećaju.”

Osvrnuo se i na situaciju s uhićenim hrvatskim navijačima u Grčkoj. “Fermentiraju se po grčkim zatvorima. Tamo je stotinu zarobljenika.”

Ponovno se osvrnuo na nabavku aviona, navodeći da je to lijepa stvar. “Kad kaže da to neće koristiti u predizborne svrhe, pa to je jedino rade.”

“Rama je sigurno rekao nešto suvislo, a Plenković nije. Srbija će morati dati objašnjenje za ovo. To nisu neki razdragani momci, to je naoružano i trenirano. Što se tiče sankcija, ne volim sankcije koje nije proglasilo Vijeće sigurnosti Europe jer se one pretvaraju u teror”, kazao je.

Milanović se osvrnuo i na plinsku aferu, navodeći da Plenković štiti lopove. “Štiti lopove, a koristi nepoznate i strane riječi.”

"Orban je Putinov sluga ili frajer koji beskrupulozno tjera svoje interese", reko je Milanović te i odgovorio na vlastito pitanje "ovo drugo".