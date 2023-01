Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanom ispraćaju 3. hrvatskog kontingenta u sklopu NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Litvi (eFP BG-LTU). Tom prigodom dao je izjavu za medije.

"Gore idu vježbati. Litva je članica NATO-a. Ne bi bilo uredu tamo ne otići, to je soldiarnost", rekao je Milanović ovim povodom u izjavi za medije. Na komentar novinara da se predsjednik inače protivi takvim aktivnostima, Milanović je kazao: "Ukrajina je jedna priča. Međutim, to stalno treba nadzirati. Dečki i cure idu u Litvu, tamo smo poslali pancer haubice, kvalitetno vrhunsko oružje nabavljeno dok sam ja bio premijer, dakle u totalnoj besparici". Milanoivć je rekao da je od tada stanje na zalihama 'bijedno' te da 'vozimo BMW-a u drugoj brzini' te da za to loše stanje netko mora odgovarati, misleći pritom na Vladu RH.

"Spasio sam Bradleyje. Nema ih rezona slati u Ukrajinu, ovo što će doći će biti popravljeno u Hrvatskoj. Da se pitalo Plenkovića, od toga ne bi bilo ništa da ja na Sjednici vijeća za obranu nisam taj slučaj bacio na stol i izašao s time u javnost", rekao je Milanović.

'Kakav je plan? Raspad Rusije?'

Komentirajući rat u Ukrajini i slanje oružja u tu zemlju od strane Zapada, Milanović je rekao: "Kakav je plan? Raspad Rusije? Smjena vlasti? Vidim u EU parlamentu da neki poljski i litvanski zastupnici govore o kidanju Rusije. To je mahnito, to je manično depresivno ponašanje. Mi i Srbi se nismo toliko mrzili. Ovdje se palilo i ubijalo, ali mi se čini da je bilo manje mržnje. Ako je toliko ludilo, treba se odmaknuti od toga."

Govoreći o tome da Hrvatska šalje oružje Ukrajini, predsjednik je rekao: "Ako imamo oklopna vozila, 80 komada, koja su građena za pustinju, to nije za blato. Ali ako imaju (Vlada), neka ih daju. Da se uzmu neki dijelovi. Ali to nije tenk. Tenkove nećemo slati. Vidim da se po zapadnim medijima već priča da Hrvatska daje tenkove. Mi to nemamo. Kako ćemo to nadoknaditi?", upitao je Milanović dodajući da takav odnos EU-a prema članicama sve više podsjeća na 'vazalski odnos' i da neki od nas pokušavaju napraviti 'cirkuske pudlice'.

"To su lopine. Visoko pozicionirane osobe. Njihove veze s ovom malom koja je otišla i sklonila se kod Ursule u Bruxelles su duboke. Ljudi su krali ko veliki. I sad u razgovoru tih dramskih figura iz HDZ-ove galerije likova sad spominju AP. Ako nije Ante Pavelić, onda je Andrej Plenković", rekao je Milanović referirajući se zapravo na izmjenu poruka između Žalac i Rimac. Dodao je da je njemu nepojmljivo da bi neki njegovi ministri, dok je on bio premijer, tako razgovarali te da je cijela stvar uznemirujuća. Podsjetio je i na Banožićevu 'muljažu s poslovnim prostorima u kojoj je država oštećenja za par milijuna kuna'.

"Ne vjerujem da je to radio samoinicijativno. Čovjek je došao iz lova dan ranije. Netko ga je zašprehao. Što radi DORH?", upitao je Milanović.

'Ovo što radimo kao Zapad je duboko nemoralno'

Komentirajući slučaj Burčul, Milanović je kazao da je u pitanju 'čisti mobing'.

"Kakvu poruku šaljete kad nekakvog brigadira pred mirovinu huljski potjerate u penziju? Je li to normalna poruka?", kazao je Milanović. "Ja bih se trebao praviti da se ništa nije dogodilo? To se tako ne radi. Netko mora za to odgovarati. I za izgubljene milijune kuna za pogodovanje nakupcima. Za namještanje natječaja sa softverom gdje lopovi ubiru ogromnu lovu", rekao je Milanović aludirajući na ministra Banožića. Upitao je, zašto je Burčul bio ponižen od jednog 'pikzibnera'. "Jer ministar to može", kazao je.

Nastavio je komentirati rat u Ukrajini.

"U ovom ratu su ulozi toliko podignuti, ogromna je stopa novca. Nema tu moraliziranja, to je stvarno i opasno. Od 2014. gledamo nako netko namjerno provocira Rusiju, da rat izbije. I izbio je. Sada razgovaramo o tenkovima. Zašto nisu otišli prije godinu dana?", kazao je Milanović. Dodao je da njemačke tenkove, koji će biti poslani u Ukrajinu, čeka ista sudbina kao i sovjetske tenkove odnosno, da će biti uništeni.

"Vi me pitate koje je rješenje? Pitajte Washington. Navodno je poginulo 100 tisuća ukrajinskih vojnika. Koje je rješenje? Da Ukrajina ostane bez muškaraca?", upitao je novinare. Dodao je da je Rusija preslaba da bi napala Poljsku, ali da nije preslaba za rat u Ukrajini.

"Ovo što radimo kolektivno kao Zapad je duboko nemoralno. Njemački tenkovi u Harkovu će dodatno politički homogenizirati Ruse. Ovo je politički neinteligentno i štetno za Zapad. Moj zadatak u tome je da ne budemo cirkuske pudlice i da s maknemo od toga. Ako mislite da sam ruski čovjek, idemo se zezati - jesam ja trčarao Lavrovu kao ovaj nesretnik od ministra?", rekao je Milanović misleći pritom na Grlića-Radmana.

O Borellovom pismu

Osvrnuo se još jednom na pismo koje je Borrell uputio ministru Grlić-Radmanu. Na komentar novinara Hrstića, da je i Milanovićeva ministrica svojevremeno dobila slično pismo, Milanović je kazao:

"Što smo mi 2015. napravili? Što piše u tom pismu? Možete li u pitanju koje mi servirate reći što je pisalo u tom pismu? Je li to hanža medija? Sada me pokušavate prikazati kao licemjera, a ja to nisam. Te 2015. godine planirali smo biti pozvani u Schengen. Zahvaljujući Plenkovićevoj sposobnosti to smo uspjeli prije dva tjedna", kazao je.

Na pitanje istog novinara, zbog čega ga ovo pitanje uzrujava, rekao je: "Kakve veze ima 2015. s ovim danas? Tada smo odlučili da to nećemo tražiti i odnosi su bili normalniji. U međuvremenu se dogodilo more svinjarija", kazao je. "Mi smo 10 godina članica EU. I danas se netko drzne uputit nam pismo kao da smo s posebnim potrebama. To je opće poznata stvar, da postoji to idiotsko pismo. U tom pismu, koje je jednostrani akt, može stajati da je ovo Krajina Srpska. Ali nije. Europsko pravo kaže da Hrvatska ima pravo sudjelovati u mirovnoj misiji (u BiH). Akti na koje se Borrell poziva nijednom riječju ne dovode u pitanje to pravo", kazao je. "I umjesto da se ljudi bore za hrvatske interese - to je ono što je poražavajuće - i kažu 'Lažeš i radiš budale od nas' oni se bave nekim pismom Mogherini iz 2015", dodao je Milanović optužujući novinara da je od nekoga dobio naputak postaviti mu ovakvo pitanje.

Na komentar novinara Hrstića, da mu i dalje nije jasno zbog čega predsjednik misli da je oko Ukrajine trebalo pustiti da stvari idu svojim tokom, da je Rusija anektirala dijelove Ukrajine te pitanje, što se može postići ne slanjem sredstava Ukrajini, Milanović je odgovorio: "Dok ne shvatite da Srbija i Rusija nisu isto, da Njemačka i Rusija nisu isto - i to je bolna činjenica i opasnost - onda ovaj razgovor nema smisla."

'Vi ovdje moralizirate, a ulazimo sve dublje u sukob'

Prepucavanje između novinara i Milanovića se nastavilo. Komentirajući pripajanje ukrajinskog teritorija od strane Rusije, Milanović je naveo primjer Kosova:

"Jesmo li priznali Kosovo koje je izuzeto iz Srbije? Jesmo. Bilo je samo pitanje kada će Rusi napraviti isto i sada se to događa", kazao je, dodajući da je u pitanju otimanje odnosno, da je dio teritorija izvučen iz Srbije. "Ovo nije dovođenje u pitanje Kosova, već cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve kada mu to odgovara, a kada to radi netko drugi, onda je pitanje zrelosti. Jasno je da Krim više nikada neće biti dio Ukrajine", kazao je Milanović te poručio novinarima da temu rata u Ukrajini shvaćaju 'kao seminarski rad'.

"Rusija ja opasna zemlja. To nije isto, ništa vama nije jasno", kazao je Milanović novinaru. Na Hrstićev komentar, da je Milanović jedini koji govori ovakve stvari, predsjednik je odgovorio: "Zato jer se drugi boje."

"Vi bi ovdje moralizirali, a ulazimo sve dublje i dublje u sukob s nuklearnom supersilom", dodao je Milanović. "Ono što pokušavam je naprosto da shvatimo u kakvu glupost srljamo, a vi mi ovdje moralizirate, uspoređujete mi Srbe, nekakve opančare, s nuklearnom supersilom", kazao je Milanović novinaru Hrstiću. "Rusiji je ovo u vitalnom interesu, koliko god nemoralno bilo. Vijetnam nije bio vitalni interes. Nijedan američki rat nije bio egzistencijalni rat. Rusija to doživljava tako", kazao je Milanović. "To su opasne činjenice, pobogu."

Kazao je da u Hrvatskoj ne postoji opasnost od ruske špijunaže, ali da postoji opasnost od ruskog nuklearnog arsenala. "Promjena ruskog režima može dovesti do nesagledivih problema. Taj Putin i njegova ekipa su do jučer bili cool. Odjednom su najveći neprijatelji. Njemačka dopušta da je se gazi. Mnogi smatraju da je ta politika O.K., ali mnogi i da je suicidalna. Njemački tenkovi u Rusiji? Sretno s tim", kazao je Milanović.

"Vi niste novinar, vi ste politički agitator", kazao je Milanović novinaru na komentar da je prije godinu dana tvrdio da Rusija neće napasti Ukrajinu. "Recite, koje su još moje potpuno krive procjene? Moja procjena je bila da su u prvih pet godina sankcije besmislene. Da će više štete nanijeti Europi. Sada nije zbog blage zime, ali čekajmo sljedeću. Je li to jedna od krivih procjena?", upitao je Milanović. "Želite li da nabrajam?", upitao je novinar Hrstić. "Govorili ste o propustima obrane", dodao je novinar.

Milanović je poručio novinaru da izmišlja i da se vrati onome tko ga je konzultirao. "Ja sam tu neutralan. Vi ste debelo pristrani i u tome je problem novinarstva." - "Ja sam vidio da će Rusija napasti Ukrajinu", kazao je novinar. "Ma što ste vi vidjeli?", upitao je Milanović. "Nisam rekao da ste loši u tome što radite, ali niste novinar. Ovo nije novinarstvo. Ja sam političar", kazao je Milanović.

"Prošli tjedan ste uvrijedili roditelje djece s posebnim potrebama", kazao je Milanović. "Lažete. Rekao sam, nemam drugi izraz. Ali vi ovo radite da biste se osvetili. Sve što pričate je duboko osobno, pripremali ste se tjedan dana. Morate odvojiti ono što mislite, a ne znate ništa jer svijeta niste vidjeli i niste s važnim ljudima razgovarali, i mi sada razgovaramo kao ravnopravni sugovornici, a nismo. I još ste ostrašćeni amater, što nije dobro. Ovo je neugodan razgovor i izmišljate stvari. Bio sam u pravu u ključnim stvarima. Koliko sam puta ponovio da je Rusija mračna zemlja? Znači li to da sam na ruskoj strani?", kazao je Milanović. Ali, dodao je, ima vitalne interese i mi idemo u sukob s njom.

"Ovo je naš novac. Ovi dečki i oprema. Mi moramo brinuti o tome da se ne raspadne. I ovdje sam najhladniji ja, bez obzira na temperament. Vi ste emotivni. A upravo emotivnost dovodi do toga da Ukrajina gubi ljude. Nisam rekao da se Ukrajina ne smije braniti. Ali ovo nije pomoć, ovo je mrcvarenje. Treba ih natjerati na pregovarački stol", kazao je Milanović. "Ja to kao čovjek ne mogu gledati. Srce me boli i vidim da oni koji ih na to potiču nemaju rješenje i ponašaju se kao hulje, jer njihova djeca neće ginuti. Osjećam moralnu dužnost da to kažem jer gomila isprepadanih ljudi to neće reći, ali interno govore i znaju da su na sigurnom jer njihovi gradovi ne gore, a sinove im ne vode na front", kazao je Milanović.

U Litvu ide 180 pripadnika Hv-a

U NATO aktivnost ojačane prednje prisutnosti u Republiku Litvu u okviru 3. HRVCON-a upućuje se ukupno 180 pripadnika Hrvatske vojske (od kojih je 13 pripadnica) koji će tijekom idućih sedam mjeseci biti sastavnica multinacionalne Borbene grupe pod vodstvom SR Njemačke. Glavninu snaga 3. HRVCON-a čine pripadnici Mehanizirane satnije 2. mehanizirane bojne Gromovi s borbenim oklopnim vozilima Patria.

Republika Hrvatska sudjelovanje u NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Litvi započela je u prosincu 2017. godine kad je u područje aktivnosti na šest mjeseci upućen 1. HRVCON od ukupno 188 pripadnika OSRH. Drugi hrvatski kontingent sa 188 pripadnika sudjelovao je u toj aktivnosti od siječnja do srpnja 2020. godine, stoji na kraju priopćenja Ministarstva obrane.