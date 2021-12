Predsjednik Republike Zoran Milanović u posjetu je Valpovu, a nakon posjeta Inkluzivnoj kući Zvono, Rehabilitacijskom i radno-okupacijskom kampu Citadela te svečane sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Valpova obratio se novinarima.

'Znače li za mene haške presude manifest sudbine'

"Sud kao sud - donio je odluku - postoje određene pravne posljedice - to je presuda, politička kvalifikacija. Ja sam rekao da moramo naći drugi naziv za ono što su nacisti napravili Židovima - to nije isto kao Srebrenica. A meni je dosta slušanja o 'genocidnim narodima'", poručio je Milanović.

"Znače li haaške presude za mene manifest sudbine kojeg se moram držati? NI jedna presuda nije prošla bez komentara. Ja o ovome nisam govorio dok nisam vidio da postoje ljudi koji rade profit. Ne vidim neke ljude da dolaze na mjesta pogibije drugog naroda", kazao je Zoran MIlanović u utorak u Valpovu te dodao kako mu smetaju izjave prema kojima se Hrvatska dovodi u vezu sa zločinima.

'Što bi htio, autoput do Karlovca'

Džaferovića je nazvao sponzorom mudžahedina u Kaknju "i to je problem", kazao je Milanović.

"Neki od tih ljudi su licemjerni", kazao je MIlanović. “Što bi Pupovac sad htio? Dao sam mu pola Preradovićeve, što hoće, autoput do Karlovca? To radi samo zato jer je kupljen da bi dizao ruku za, recimo, Zlatu Hrvoj-Šipek. Nitko mi neće začepiti usta dok govorimo o stvarima od zajedničkog interesa koje me opterećuju. Borit ću se protiv manipulatura i sitnih duša koje vole parazitirati – ekipa iz Sarajeva i Pupovac, koji se ponaša kao džuboks – koliko ubaciš – toliko imaš”, dodao je.

“Problem je što je njegov nasljednik Boris Milošević čovjek s moralnim skrupulama, to će biti interesantno gledati. Sram te bilo, to je sramotno ponašanje”, rekao je o Pupovcu.

'Ne vidim druge da odlaze na mjesta stradanja'

Upitan da komentira svoje izjave o Srebrenici i genocidu: “Što nisam dovoljno govorio u dva dana? Što god kažeš u dobroj namjeri imaš te svrake koje samo krešte, koje se javljaju, nekakav predsjednik udruge Bošnjaka u Hrvatskoj koji ne može dobiti 100 glasova, koji šuti kad član Predsjedništva BiH, inače udbaš iz Zenice koji je dovodio mudžahedine u BiH, ima dosta pitanja za tog čovjeka..

"Ja sam bio u Srebrenici, ne vidim neke ljude da dolaze na mjesta pogibije drugih naroda. Slušamo u Saboru od koalicijskog partnera Andreja Plenkovića (Milorada Pupovca, op.a.) da je hrvatska vojska počinila etničko čišćenje na počeku rata i nakon rata. Takve stvari me smetaju. Ja sam bio u Srbu 2008., Pupovca nikad nisam vidio da je došao u Bačin, u Prominu… Ali vidim Džaferovića, sponzora mudžahedina u Kaknju, kako dolazi u Vukovar provocirati Srbe. Ne dolazi iz pijeteta prema Hrvatima jer te iste Hrvate i njihovu državu naziva ratnim zločincima. E to je problem i o tome ćemo razgovarati”, rekao je Milanović.

'Govori da je Hrvatska organizarala zločinački poduhvat'

"Kad govori da je Hrvatska organizirala zločinački poduhvat u BiH i onda dođe u Hrvatsku i očekuje slatko od višanja i da ga poljubim u oba obraza. Glavni grad Hrvatske je Zagreb, nije Sarajevo”, nastavlja Milanović.

Komentirao je 30. obljetnicu tragedije obitelji Zec: “Obitelj Zec je bila pozvana u Vladu, dobila je odštetu, što još treba”.

"Što je sa starcima u Promini koji su ubijeni iz čiste osvete od strane paravojske RSK? 40 ljudi je ubijeno. Nisam vidio Pupovca tamo. Ali sam bio u Varivodama. Pupovac ide samo na bankomat", rekao je predsjednik.

U posjetu povodm dana Grada

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je u utorak Inkluzivnu kuću Zvono u Belišću i Rehabilitacijski i radno-okupacijski kamp Citadela u Baranjskom Petrovom Selu.

Inkluzivna kuća "Zvono" u Belišću, jedna je od vodećih udruga u Slavoniji specijalizirana za područje socijalnog zbrinjavanja i integracije osoba s invaliditetom, za područje socijalnog i neprofitnog poduzetništva te odgoj i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju.

Rad Udruge djece i mladih s teškoćama u razvoju “Zvono” predstavili su predsjednica Inkluzivne kuće Mira Anić, voditeljica poludnevnog boravka Božica Šomođi, radna asistentica Sonja Novoselić te korisnica Udruge Mia Anić.

Istaknuli su kako Udruga kroz projekte koje provodi ima 49 zaposlenih i četrdesetak volontera koji, prije svega, nastoje pružiti pomoć roditeljima djece i mladih s teškoćama u uključivanju u sustav socijalne skrbi i odgojno-obrazovni proces.

Između ostalog, Udruga organizira kreativno-terapijske radionice, dnevni ili poludnevni boravak djece i mladih s teškoćama u razvoju, pomaže pri nabavi ortopedskih pomagala, organizira humanitarne akcije za pomoć djeci i mladima s poteškoćama, organizira stambene zajednice i smještaj djece i mladih s poteškoćama u razvoju, osposobljavaju djecu i mlade s teškoćama u razvoju za svakodnevne obveze te pomažu pri pronalaženju zaposlenja za mlade i organiziranje radionica jednostavnih poslova, rečeno je na sastanku.

Projekti financirani sredstvima EU

Govoreći o financiranju rada i projekata, predstavnici Udruge istaknuli su kako se većim dijelom financiraju kroz natječaje Europskog socijalnog fonda i nadležnih ministarstava. Do sada je provedeno dvadesetak projekata, a u provedbi je osam, rekli su su te naveli kako je u projekte Udruge trenutačno uključeno ukupno stotinjak korisnika.

Nakon obilaska Inkluzivne kuće Zvono i prezentacije rada Udruge, predsjednik Milanović posjetio je Rehabilitacijski i radno-okupacijski kamp Citadela u Baranjskom Petrovom Selu.

Obišavši u kampu Citadela objekt Udruge Zvono koji je opremljen kroz projekte EU te nakon prezentacije zapošljavanja osoba s invaliditetom i društvenog poduzetništva, predsjednik Milanović rekao je kako se ovakve usluge i okupljanja lakše rješavaju u velikim gradovima kao što su Zagreb ili Rijeka.

„Ovu vrstu aktivizma ako kažem da nisam nigdje vidio onda ću možda nekoga povrijedit, ali u ovom dijelu Hrvatske nisam. Ljudi su se okupili prije 18 godina i sada zapošljavaju preko europskih projekata više od 40 ljudi i pružaju pomoć ljudima s poteškoćama u razvoju, invaliditetom. Plemenito, lijepo i vrlo inteligentno smišljeno“, rekao je predsjednik Milanović nakon sastanka i obilaska Udruge.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, a sastanku i obilasku prostora Udruge pridružio se i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, priopćeno je iz Ureda Predsjednika.