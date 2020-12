MILANOVIĆ REKAO DA U BRUXELLESU NIJE IMAO ŠTO RADITI, A O STANJU S PANDEMIJOM KAŽE: ‘Trgovački centri su krcati…’

Premijer je ponudio Milanoviću da zastupa Hrvatsku, što je on odbio zbog sadržaja tema o kojima se raspravljalo

Predsjednik Zoran Milanović u petak je rekao da je odbio zastupati Hrvatsku u Europskom vijeću umjesto koronavirusom zaraženog Andreja Plenkovića zato što “tamo nije imao što raditi” jer se raspravljalo o pitanjima izvan ovlasti predsjednika, dodavši da je premijer to prihvatio “najnormalnije”.

PUHOVSKI KOMENTIRAO NOVI POSTUPAK PREDSJEDNIKA: ‘Ovo što je neoprezni Glavašević izbrbljao, vjerojatno je prava istina o Milanoviću’

Premijer Plenković nije sudjelovao na sastanku Europskog vijeća jer boluje od covida-19, pa je Hrvatsku na tom sastanku zastupao slovenski premijer Janez Janša. Dvojica čelnika bila su u stalnom kontaktu tijekom tog susreta s kojeg je zbog koronavirusa izostao i estonski premijer.

Premijer je ponudio Milanoviću da zastupa Hrvatsku, što je on odbio zbog sadržaja tema o kojima se raspravljalo, a što je Plenković “najnormalnije prihvatio”, rekao je predsjednik u petak u razgovoru za HRT. Dvojica čelnika dogovorila su se će od Janše zatražiti da zastupa Hrvatsku.

‘Toga sam se nagledao’

Milanović je u petak rekao da on nema “što raditi” na sastancima Vijeća na kojem se raspravljalo o stvarima izvan njegovih ovlasti, a koje “kasnije završavaju na vladi ili u Saboru”, pa bi samo bio glasnogovornik vlade, što nije njegov posao.

“Ili mogu, a tog sam se nagledao, doći tamo i pričati i praviti se pametan. Gledao sam kako otužno i jadno izgleda kad neki predsjednici bez izvršnih ovlasti ugrabe priliku jednom u pet godina mijenjati Slovaka ili Bugarina, ne možeš ih se otarasiti”, kazao je Milanović.

Dodao je kako je za dio ustava u kojem stoji da Hrvatsku u Europskom vijeću predstavljaju vlada i predsjednik sukladno ovlastima odgovoran on osobno jer je to pisao 2010. godine, pa podsjetio je da je Plenković na isti način jednom tako zastupao Bugarsku.

Za razliku od tog sastanka na vrhu EU-a na kojem se govorilo o stvarima izvan ovlasti predsjednika, Milanović je najavio da bi iduće godine trebao biti održan samit EU-NATO, na koji će ići jer je to situacija u kojoj predsjednik može zastupati Hrvatsku.

‘Da nije bilo peripretija oko Vukovara…’

Između ostalog komentirao je tešku situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj.

“Moglo je ovo u Hrvatskoj krenuti prije mjesec dana da nije bilo tih peripetija oko Vukovara, i tenzije, i nesklonosti da se sve to skupa odgodi za ovu godinu. Međutim, Slovenija je krenula mjesec dana prije nas pa ima praktički isti problem. I sad bih mogao ići redom po Europi i svijetu… Nema pravila”, rekao je Milanović.

Dodao je kako izgleda da je najveća koncentracija ljudi u trgovinskim centrima.

“Trgovinski centri su krcati”, rekao je Milanović.

Komentirajući sukob u Znanstvenom savjetu rekao je da je pravo Vlade da ima svoj znanstveni savjet, ali je dodao da u njemu nije vidio intenziviste.

O cijepljenju

Milanović je potvrdio da će se cijepiti pred kamerom.

“Netko je rekao da pokušavam ljude na silu cijepiti. Na silu cijepiti, mislim… To je jedan minimum rizika, ako se uopće o tome može govoriti, da bi svima bilo bolje. Na kraju krajeva, vi ćete se cijepiti i preuzet ćete nekakav zanemariv rizik, uopće mi je glupo govoriti da se radi o riziku, a netko će piti orijentalne čajeve, baviti se jogom, bit newager i čekati da sve to skupa dobro prođe, i onda ustvari profitirati na vašem znoju, jer ćete ga vi i oni koji se cijepe kolektivno zaštititi. Naravno, to je pod pretpostavkom da se cijepi preko 60, 70 posto ljudi. Ako ne, imamo problem”, rekao je Milanović.

Na pitanje što ako poslodavci budu uvjetovali posao cijepljenjem rekao je da su to stvari koje trebaju završavati na sudu.