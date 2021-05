MILANOVIĆ RAZGOVARAO SA STANOVNIKOM BANIJE: ‘Iskreno govoreći, došao sam ovdje ne znajući da se ovdje – ne radi ništa’

‘Iskreno govoreći, došao sam ne znajući da se ovdje ne radi ništa. Mislio sam da se nešto počelo raditi, a nije ništa’

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je odgovarao na novinarska pitanja u Majskim Poljanama. Kada je završio, obratio mu se stariji čovjek iz “publike”, stanovnik Banije kojem je kuća stradala u potresu. Pitao je Milanovića što bi oni trebali napraviti povodom predsjednikovih riječi da obnova ide brže.

“Dok Vlada ne odluči ove stvari raditi odmah i bez troškova, ništa… Ja sam bio premijer do 2016. i znam što bih napravio i što sam radio u mjestima koja su stradala od poplava recimo u Slavoniji. To je dokumentirano, a sada ne mogu osim pričati. Ako želite vršiti pritisak, dakle nešto napravite. To je ono što ja mogu.

Novinari su to snimili i prenijet će to. Ja sam ovdje bio jednom, došao sam opet… Iskreno govoreći, došao sam ne znajući da se ovdje ne radi ništa. Mislio sam da se nešto počelo raditi, a nije ništa”, odgovorio je Milanović čovjeku iz Banije.

‘Besparica nije problem, ovo je pitanje organizacije, ne novca’

Čovjek je kazao predsjedniku da oni tamo “liježu s istom boli i ustaju s njom” te da ne znaju što bi radili. Milanović mu je odgovorio da je to pitanje organizacije, a ne novca.

“Hrvatska država ima dovoljno novca za ovo, i odgovor na to vam može dati samo prvi čovjek izvršne vlasti, a to je premijer. Ministri vam ne mogu dati odgovor, oni nemaju autonomiju. Nije problem besparica, država ima novac jer sada kupuje avione za milijardu ili milijardu i pol eura.

Dakle, Hrvatska država nije siromašna. Ovo je kao rezervni dio za kotače kamiona, ništa! Stvar je organizacije. Uvjeren sam da se vas ne opstruiraju namjerno, to je naprosto nesposobnost”, rekao je Milanović stanovniku Majskih Poljana.