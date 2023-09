Predsjednik Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina koja počinje u 18 sati. Sjednica je posvećena 80. obljetnici Rujanskih odluka o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom domovinom Hrvatskom i 25. rujna – Spomendana u Republici Hrvatskoj.

"Nemam pojma, ne znam. Prva asocijacija mi je bila - bio je drugi album grupe Flash "Give 'Em Enough Rope" i onda tri točke pa će se sami objesiti... Dajte im dovoljno špage, štrika pa će se sami objesiti. Ovo drugo nije napisano, to je stara engleska poslovica, poznati album, tako da bih ja ostao na tome. Bit će štrika. Pitajte dalje", rekao je predsjednik o Kolindi Grabar Kitarović.

"Razumijem da se želiš oprati od nekih stvari, ali nemoj prljati nas. Ne znam, pitajte nju", kazao je Milanović.

"Ili ću je pitati ja, jer je opet na popisu delegacije za New York. Opet sam to potpisao, idemo za dva dana na zasjedanje Opće Skupštine i tamo je njezino ime, opet se ugurala unutra", poručio je.

'Malo više iskrenosti s ljudima nebi škodilo'

Milanović je prokomentirao i slučaj Grlić Radman.

"Ja sam puno toga rekao, sve istina, o tome kako su se oni dočekali te tvrtke. To je praktički sanitarno područje, to je trebalo biti dio Holdinga, međutim nije ispalo tako, to su dobili oni koji su kao komunistički karijeristi time upravljali. Ljudi su se brutalno obogatili, dobili su monopol, uvijek uspoređujem to i Franck. Jer oni koji su upravljali Franckom u socijalizmu sam dobro znao, kad su oni privatizirali Franck, nije bilo jamstvo da će uspjet, mogli su propast sutra. A ovi koji su dobili monopol si normalno isplaćuju dividendu, ali problem je što lažu, e to meni najviše smeta. Što se tiče novca, njemu 4 milijarde ne može pomoć da bude ono što bi on htio biti", kazao je predsjednik o slučaju Grlić Radman pa dodao da će on "nakon toga napredovati".

A osvrnuo se i na novi paket mjera koji će Vlada predstaviti sutra pa poručio: "Ne znam o kojim mjerama govorite".

"Cijene hrane su nestabile, promijenjive i tako uvijek. Zato se inflacija i dijelila na primarnu i sekundarnu. Cijene znaju divljati, i to su stvari koje se detaljno opisuju u raznim kronikama. Sve to će se “izravnati” s vremenom, bez da na to utječe neka vlada. Nitko ne može kupovati za više nego za koliko prodaje", kazao je Milanović.

"Malo više iskrenosti s ljudima ne bi škodilo. Ovo je farsa. Cijene hrane koje su trenutno vrlo nestabilne i rastu, u čemu proizvođači i trgovci imaju određenu ekstra korist, će se u jednom trenutku smiriti. Udar cijena hrane i energenata najviše utječu na one koji imaju niže prihode, a to je velika većina, posebno umirovljenici", dodao je predsjednik.

'Umirovljenike treba zaštititi'

"Njih treba zaštititi. Nekome poput mene niže cijene ne trebaju. Mislim, trebaju, ali nisam bitan. Onima koji su ugroženi trebaju jer njima primanja odlaze na hranu. Zato, pomozi onima kojima stvarno treba pomoći. A umirovljenicima mirovine nisu rasle još otkad sam bio premijer, ako gledamo njen prosjek u odnosu na prosječnu plaću", naglasio je Milanović.

"Jedina volatilnija stvar od povećanja cijena hrane je ponašanje bivše predsjednice", rekao je predsjednik.

Zoran Milanović nije htio komentirati ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, no kazao je kako on nije "građanin Srbine, ni njihov birač, a ni kritičar. To je u Hrvatskoj nezamislivo".

Ponovno se vratio na ministra Grlića Radmana pa kazao: "Nije kažnjivo to što radi, kao što nije kažnjivo u kaznenom zakonu ne prijaviti imovinu, odnosno, novac koji ti se uplaćuje na račun kroz četiri godine jer misliš valjda da smo mi svi debili. Ispričavam se na izrazu, ali to se više ne koristi u psihijatrijskoj taksonomiji. Radi tog se ne ide u zatvor, ali postoji neka građanska odgovornost. Radiš od svih budale i očekuješ da će ljudi blejati. Pa, neka nastave blejati".

"Ljudi imaju probleme. To su naši državljani. Ljudi su u zatvorima, imaju egzistencijalne probleme - kako popiti vode. Razgvarao sam s njima povezanim osobama. Hrvatska Vlada može napraviti više. Voda iz vodovoda u Grčkoj se ne može piti u 21. stoljeću. Treba ju kupiti. Pisao sam premijeru, nadam se da će nešto poduzeti", kazao je Milanović o BBB-ovcima koji su već mjesec dana u zatvoru. To je postala, kazao je, 13. tema.

"Ne, ne ljuti me. To nije britanski potcast. To si izabrala - želi se oprati od odnosa s Putinom koji je bio blizak. Nemoj se prati preko hrvatske grbače", kazao je Milanović ponovno o Grabar Kitarović.