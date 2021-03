MILANOVIĆ PROZVAO USTAVNI SUD ZA MULJAŽU PA MU STIGAO ODGOVOR: Predsjednik Suda poslao vrlo jasnu poruku

“Ustavni sud svoja stajališta izražava u odlukama i rješenjima koja su obvezatna i dužna ih je poštivati svaka pravna i fizička osoba”, poručili su iz Ustavnog suda

Predsjednik Zoran Milanović u Petrinji je Ustavni sud prozvao za muljažu, a njegovog predsjednika za povezanost s HDZ-ovim Vladimirom Šeksom:

“Vidjeli ste kako se donose odluke na Ustavnom sudu. Dinamikom kada to hoće Šeksov kum i prije toga ravnatelj obavještajne službe iz vremena HDZ-a, daju se sucima izvjestiteljima kojima on odabere. To je čisti stranački privatluk. I izlaze van kada on odabere. U ovom slučaju će ostali suci, njih 11, biti obavješteni dva dana prije tog svečanog datuma, a to će biti negdje kad bude odgovaralo Šeksu, Plenkoviću i HDZ-u, i onda će ta sudačka većina, po starom obrascu, to izglasati.”

Predsjednika Ustavnog suda dr. sc. Miroslav Šeparović odgovorio je kratko i jasno:

“Ustavni sud u pravilu ne komentira izjave državnih dužnosnika i drugih političara pa tako neće komentirati ni izjave Predsjednika Republike Hrvatske niti takve izjave imaju bilo kakav utjecaj na rad i odlučivanje Ustavnog suda. Ustavni sud svoja stajališta izražava u odlukama i rješenjima koja su obvezatna i dužna ih je poštivati svaka pravna i fizička osoba što se odnosi i na Predsjednika Republike Hrvatske.”