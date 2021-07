Predsjednik Zoran Milanović u Sloveniji je na trilateralnom sastanku sa slovenskim i austrijskim predsjednikom, a pred novinarima je odgovarao na pitanja o svom posjetu Bosni i Hercegovini te o cijepljenju.

"U BiH sam išao teškim i nezahvalnim poslom koji je moja dužnost. Ja sam hrvatski predsjednik prije svega i nakon svega. Htio sam upoznati svoje prijatelje i kolege, ljude koji o tome nešto znaju, s problemima u BiH. Europi je zajedničko veliko neznanje o BiH kad su u pitanju ljudi ovog ranga", rekao je Milanović, prenosi N1.

'Pravo je Hrvata da sami biraju svoje predstavnike'

"Vrag se skriva u detalju, u ovom slučaju se ne skriva u detalju, vrag je u cijelom tijelu, ali nije neizlječiv. Pravo je Hrvata da sami biraju svoje predstavnike", dodao je.

Kaže da mu je dužnost ukazati na tu činjenicu.

"Slažemo se oko Zapadnog Balkana, Sjeverne Makedonije i Albanije. Vrlo plastično sam govorio o Sjevernoj Makedoniji, neke stvari su se promijenile. Nitko u Hrvatskoj ne dovodi u pitanje pravo nekih nacija da se zovu tim imenom i da zovu svoj jezik imenom kojim ga žele zvati", rekao je Milanović o Sjevernoj Makedoniji.

'Teško je natjerati 50 posto ljudi na cijepljenje'

Osvrnuo se i na protuepidemijske mjere koje su na snazi u Hrvatskoj zbog koronavirusa.

""Prije pola godine kad je bilo jasno da je vakcina činjenica i da će biti dostupna u ogromnom broju doza, rekao sam da onog trenutka kad bude više cjepiva nego zainteresiranih je game over. Ne vidim smisla u ovom što radimo, ni u maskama ako ste cijepljeni. Ako niste, druga stvar. Natjerati skoro 50 posto ljudi koji nisu cijepljeni i ne gore od želje da se cijepe to je teško, to je zadatak za autokratsku vlast. Da govorimo o 15 posto ljudi, to je nebitno. Ali na 50 posto si prošao puno, a nisi nigdje", rekao je.

Istaknuo je kako ne vidi načina da se ljude natjera na cijepljenje.

"Ne vidim način da se represijom ljude na to natjera ili stimulira. Ne može biti argument: ako se nisi cijepio opterećuješ zdravstveni sustav. Taj sustav te prihvaća ako pušiš, ako se razboliš od korone, od gripe, prihvaća te jer si uplaćivao u njega godinama i imaš se pravo razboljeti. Oni koji su cijepljeni će uskoro živjeti normalno. Oni koji nisu, moram priznati da ih ne razumijem, ali oni me ne tlače", završio je.