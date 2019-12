MILANOVIĆ PROTIV KOLINDE? ‘Vidjet ćemo hoće li ona zadržati tu kičastu teatralnost, a njemu ključnu stvar može dati samo SDP’

O šansama Kolinde Grabar Kitarović, ali i Zorana Milanovića i ostalih pretendenata na predsjedničku poziciju, razgovarali smo s političkim analitičarom Ivanom Rimcem

Iako ju je prema anketama teško skinuti s pozicije najpopularnijeg političara u državi pitanje je li to dovoljno da Kolinda Grabar-Kitarović odradi još jedan predsjednički mandat za koji još ni ona sama izrijekom ne želi reći da joj je iduća politička stanica. U međuvremenu se iz njoj bliskih izvora može čuti kako će konačnu odluku o kandidaturi donijeti tek nakon europskih izbora u svibnju.

Politički analitičari ne poriču da ima jaku poziciju, štoviše kao nitko drugi. A u skladu s tim je i puno u medijima. No, pitanje je je li baš nedodirljiva. Odgovarajući upravo na to pitanje politički analitičar Ivan Rimac kaže: “Trenutno ima jaku poziciju, no vidjet ćemo. Ta pozicija se može uzdrmati ako u kampanju uđe netko tko bi je mogao ugroziti. I Ivo Josipović je do početka kampanje imao jaku poziciju, pa je izgubio izbore.

Ona sada jest već potrošila medijsku kampanju, a da to pritom ništa ne znači za uspjeh na predsjedničkim izborima. Vidjet ćemo hoće li promijeniti tu svoju kičastu teatralnost, koju ima i Trump, i vratiti se na pravi put i je li se naša publika zasitila te teatralnosti”.

Plusevi i minusi Zorana Milanovića

Da bi neki kandidat uzdrmao poziciju Grabar- Kitarović za sobom bi morao imati i snažnu financijsku i organizaciju podršku, a zasad se čini da takvih nema. Minus je to koji za sobom vuče i Zoran Milanović, koji se posljednjih dana spominje kao mogući predsjedničin rival.

“On bi joj bio žestok rival, takav imidž nosi još iz premijerskih dana. Načelno bi mogao i objediniti lijeve glasove. No, pitanje je može li on u SDP-u dobiti podršku i pratnju za svoju kandidaturu. On to sam ne može izvesti jer nema novca i morao bi se s njima dogovoriti. S obzirom na stanje u stranci, do toga će teško doći”, kaže profesor Rimac podsjećajući da je i Grabar-Kitarović u utrku ušla s HDZ-om koji joj je itekako podupirao leđa jer su tada taj potez smatrali ključnim za osvajanje vlasti na parlamentarnim izborima.

Šanse za Orešković i Kolakušića

Kad je riječ o Daliji Orešković i Mislavu Kolakušiću, koje bi mnogi isto rado vidjeli kao kandidate za predsjednika, Rimac kaže kako je vidljivo da oni kontaktiraju te da će, ako izađu na izbore, izaći kao jedna opcija.

“Njihova je ambicija mijenjati društvo i u tom smislu kandidatura je samo jedan korak za podizanje, ali to ne bi bilo konačno pozicioniranje. Naime, ključne promjene u društvu koje oni žele može napraviti samo stranka na vlasti”, analizira Rimac dodajući kako je Živi zid primjerice prvo istaknuo Sinčića u predsjedničkoj kampanji, a onda na račun toga kasnije profitirao i na parlamentarnim izborima.

“Orešković i Kolakušić moraju pronaći nekoga koga će istaknuti ili će to biti netko od njih, što je opet dvostruki mač u slučaju da doživi neuspjeh. Na njima je da odluče. Pitanje je ujedno imaju li financijska i organizacijska sredstva i mogu li iznijeti kampanju”, kaže profesor Rimac dodajući kako manji kandidati često dobiju priliku kada određeni broj “ridikuloznih kandidata”, koji se pojave u svakoj kampanji, ugrozi njenu ozbiljnost.