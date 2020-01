MILANOVIĆ PROMIJENIO DATUM INAUGURACIJE: Otkriveno koliko će koštati svečanost, no svi se pitaju – hoće li zvati Vučića?

Do kraja tjedna bit će definiran i popis uzvanika, a idućeg tjedna trebale bi biti poslane pozivnice svim diplomatskim predstavništvima u Hrvatskoj koje potom javljaju tko će od predstavnika njihovih zemalja doći na inauguraciju

U Uredu novoizabranog predsjednika Republike, Zorana Milanovića, po svemu sudeći, odustali su od nauma da predsjednička inauguracija bude u utorak, 18. veljače, a svečanost će vjerojatno biti održana u subotu, 15. veljače. Večernji list piše kako je u proračunu aktualnog Ureda predsjednice za inauguraciju predviđen iznos od 650 tisuća kuna i to za troškove osiguranja stranih delegacija, smještaja, cateringa i drugih neophodnih stvari.

Iz ureda budućeg predsjednika doznaje se, pak, da inauguracija neće biti pompozna niti se od nje praviti nekakav spektakl.

U UREDU PREDSJEDNICE SASTALI SE MILANOVIĆ I KOLINDA: Milanović se oglasio na Facebooku i otkrio o čemu su razgovarali

Neki uvjereni da će pozvati Vučića, drugi da neće

Do kraja ovog tjedna bit će definiran i popis uzvanika, a idućeg tjedna trebale bi biti poslane pozivnice. Taj će posao, u dogovoru s novoizabranim timom predsjednika, obaviti Ured predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Pozivnice se u pravilu šalju svim diplomatskim predstavništvima u Hrvatskoj koja potom javljaju tko će od predstavnika njihovih zemalja doći na inauguraciju. Trenutačno je najzanimljivije pitanje hoće li Milanović pozvati na inauguraciju i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Večernji list doznaje kako se u Uredu predsjednika o toj temi zasad nije razgovaralo.

Izvori bliski Milanoviću o tome različito govore. Neki su uvjereni da on neće pozvati Vučića, a drugi tvrde da takav potez ne bi bio dobar jer je Srbija susjedna zemlja s kojom nismo u ratnom sukobu.

“Ništa se ne mora, ali postoji nešto što se zove red. A red je da se pozovu predsjednici država zemalja EU-a, susjednih zemalja i svih drugih zemalja s kojima imamo intenzivnije bilateralne odnose”, pojasnila je Milada Privora, nekadašnja šefica protokola u Uredu predsjednika RH.

VUČIĆ NA TELEVIZIJI NAPAO MILANOVIĆA: ‘Malo je koji svjetski državnik Srbiju i srpski narod nazvao šakom jada, ali ipak…’

‘To je njegova inauguracija i on zove koga želi’

Uz strane državnike, na predsjedničku inauguraciju prema protokolu bi trebali biti pozvani i svi bivši predsjednici države, predsjednik Sabora, premijer, ministri u Vladi, načelnik Glavnog stožera oružanih snaga, svi saborski zastupnici, predsjednici Ustavnog suda i Vrhovnog suda, guverner Hrvatske narodne banke, potpredsjednici Sabora, gradonačelnik Zagreba i drugi gradonačelnici, predsjednici parlamentarnih stranaka, šefovi saborskih klubova, rektori hrvatskih sveučilišta, ravnatelji HRT-a i Hine, crkveni velikodostojnici, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora…

“Naravno, to je Milanovićeva inauguracija i on zove koga on želi zvati. U pravilu se zove i rodbina te prijatelji, ali se pozivaju i ugledni građani, pa i oni koje se smatra zaslužnima u predizbornoj kampanji”, dodala je Privora.

Osim toga, predsjednik može angažirati i redatelja koji će osmisliti scenarij cijele inauguracije koja je svojevrsna predstava.

HOĆE LI MILANOVIĆ IZGOVORITI ‘SPORNI’ DIO PRISEGE? Ustavni sud je jasan o frazi koju je na svoju ruku unio Tuđman