MILANOVIĆ PROKOMENTIRAO PANIKU ZBOG KORONAVIRUSA: ‘S ovim ćemo morati živjeti. Prihvatimo to kao karijes, on se izliječi’

Predsjednik Zoran Milanović ponovio je da su stariji ljudi ugroženiji, no da nastupa i psihoza zbog svih podataka koje dobivaju kroz medije

Predsjednik Republike Zoran Milanović jučerašnju je večer iskoristio kako bi sudjelovao na otvorenju 71. Dubrovačkih ljetnih igara. No, nije mogao izbjeći aktualna pitanja, pa je s novinarima RTL-a podijelio svoj stav o epidemiji koronavirusa u zemlji.

“Treba biti ozbiljan i oprezan. Ja i dalje mogu ponoviti ono što sam rekao prije četiri ili pet mjeseci. Stari ljudi su ugroženiji, to svi znamo. Mlađi ljudi nisu, mogu se zaraziti, u pravilu teško da će se ozbiljnije razboljeti. To su sve stvari koje već znamo. Već pomalo, posebno gledajući neke američke i zapadne kanale, mislim da stvar mentalno izmiče kontroli i da će ljudi poludjeti na kraju, s obzirom na to koliko ih se šopa i ubija u pojam s informacijama koje ne razumiju ni oni koji ih plasiraju, a kamoli voditelji i publika.

Ovo je već postala jedna vrsta mrtve trke čija će studija ili istraživanje biti prva plasirana. To nema smisla. Rekao sam da se neću petljati u to, ali s ovim ćemo morati živjeti i što prije to prihvatimo kao neku vrstu normalnosti, to bolje. Recimo, ne kao neku veliku bolest, nego kao karijes. To se izliječi. Tim bolje”, poručio je Milanović.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.