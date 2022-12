Predsjednik Zoran Milanović nalazi se u službenom posjetu Čileu, a polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva u Kataru između Vatrenih i Argentine pratio je u društvu Orsata Miljenića u Hrvatskom klubu Punta Arenas u Punta Arenasu zajedno s hrvatskim iseljenicima.

"Prije svega, čestitam reprezentaciji. Opet su ušli u polufinale i igrat će za treće mjesto, to je velika stvar. Nogomet je igra prije svega i treba ga prije svega, po meni, tako doživljavati. Ja sam ga igrao dok sam bio mlad, 200 utakmica sigurno. Čudim se ljudima koji od toga rade eksperimentalnu fiziku. Trčiš, boriš se, budeš malo lukaviji od protivnika. Daš mu loptu, to se sad nije dogodilo. Primili smo 3 gola. Zadnji put su oni na sličan način izgubili od nas. Žao mi je jer je Brazil bolji od Argentine, a Hrvatska je Brazil dobila baš onako pošteno. Pravo. Inteligentno. To je najjača momčad. Taj prvi penal je izmišljen. Ne mislim da itko druka za Argentinu na ovom prvenstvu, ali su bar dva, ako ne i tri penala izmislili", rekao je te dodao da bi atmosfera u dvorani u kojoj je pratio utakmicu bila ljepša da smo je i dobili .

Rekao je i kako ne pogađa dobro prvenstva. "Vidjet ćemo s kime ćemo igrati za treće mjesto. Ako Francuska prođe u finale, našograt će Argentinu s pet komada, to je moja prognoza", rekao je Milanović te dodao da je znao da nije dobro čim je vidio prosjek posjedovanja lopte.