MILANOVIĆ PRIMIO STRANE DIPLOMATE; Govorio o sebi, planovima, virusu, budućoj Vladi, ali i o Tuđmanu: ‘Nisam za njega glasovao, ali…’

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović na Pantovčaku je primio šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u RH. Održava prijam u prigodi preuzimanja dužnosti Predsjednika Republike Hrvatske, javlja HRT. “Dame i gospodo, veleposlanice i veleposlanici, predstavnici Diplomatskog zbora, iznimna mi je čast, ugostiti vas u ovoj prigodi, a što se trebalo dogoditi još prije nekoliko mjeseci”, rekao je na početku.

“Dopustite mi mali luksuz, koji bi trebao u stvari biti normalna stvar, da govorim na svojem materinjem jeziku jer to rijetko radim u ovakvim prigodama. Formalnija je prigoda, sjetimo se da niti jednom na sastancima Europskoga vijeća, kada sam bio premijer nisam govorio na svojem jeziku već na engleskom. Blaženi engleski – prokleti engleski”, rekao je.

Još jednom je poželio dobrodošlicu, te je naglasio da u politici i javnom životu nije nova osoba. “Iza mene je ostao trag. Netko gleda pozitivno, netko negativno, a netko indeferentno, bez ikakvog mišljenja.”

Kaže da je nastojao govoriti ono što radi i raditi ono što govori u svom javnom životu i poslu. “Takvim se vidim, što naravno ne znači da me svatko tako mora vidjeti jer je ljepota i ružnoća u oku promatrača. “Vjerujem da ste pratili što se događalo uoči, tijekom i nakon predsjedničkih izbora. To što sam govorio, to je moj program, tako ću se ponašati. Neće biti nekih iznenađenja.”

“Predsjednik sam male republike, male zajednice, dio ljudi je glasao za mene, a dio nije. Svoje ću ponašanje uvijek nastojati prilagoditi tome, ali od nekih principa za koje živim i koje propovijedam, ako hoćete, neću odustati. Ti su principi u temeljima jedne zajednice. Vladavina prava, otvoreno društvo, slobodni i neovisni mediji”, rekao je Milanović.

Ekonomska šteta zbog virusa

“Iza nas su tri mjeseca nevjerojatnog razdoblja, u skladu s onom navodnom kineskom poslovicom, navodno konfucijanskom, ‘dao Bog da živio u interesantnim i zanimljivim vremenima’. Evo živjeli smo u takvom vremenu. To je kletva. Virus je manje više prošao, možda će se vratiti, a ekonomska šteta bit će ekstremna. Koliko god da je to loše, nije loše da se događa svima. To je i dobro i loše u isto vrijeme. Nikoga ne možemo kriviti za to, nitko nije kriv”, smatra Milanović.

“Za nekoliko dana i iza nas će biti, nažalost, jedan od najneprimjećenijih perioda predsjedanja jedne države Europskom unijom. U stvari ne možda, već svakako. Nažalost kažem jer sam siguran da se hrvatska administracija jaka dobro pripremila i dala bi svoj maksimum. Znam koliko su na tome radili ljudi s kojima se možda politički ne slažem uvijek u svemu, ali znam da su za ovo bili spremni i da su ovo vidjeli kao ‘time of their lives’. Nažalost, nije se dogodilo.

Paralelno dogodio se zemljotres ili potres, mislim da je ipak zemljotres vjerojatno logičnije u Zagrebu te je to dodatno traumatiziralo našu zajednicu. Takve su stvari bolne, ljudi se preplaše, i oni koji su među vama to osjetili, znat će o čemu govorim.

Surađivat će s budućom Vladom

Milanović je potom rekao da će u narednom periodu surađivat s Vladom koja će se formirati nakon izbora. “Pričekat ću da vidim rezultate izbora, dat ću mandat onome tko dokaže da ima podršku većine zastupnika u Saboru te ću nastaviti raditi kao i do sada.”

“Potpuno sam svjestan da ću biti pod prismotrom i nadzorom svih hrvatskih ljudi, a ne i samo hrvatskih, jer sam godinama bio predsjednik velike pa i najjače neko vrijeme političke stranke u Hrvatskoj. Moja se objektivnost i nepristanost ne uzima za zdravo i gotovo, ja je moram dokazati”, rekao je.

Kaže da je bio predsjednik Vlade u vremenima koja su bila teža od ovih vremena, vrijeme recesije, orgomnih deficita. Držat će se, uvjerava, dosta strogo svojih ustavnih “ograničenja, ne ovlasti”.

“Male države po mojem sudu moraju biti otvorene, spremne na interakciju sa svijetom, ali i složne, ne mogu to kompenzirati s 50 ili 100 milijuna stanovnika jer to nemaju. Zato EU vidim kao sudbinu Hrvatske i to je jedini pametan put za Hrvatsku.”

Tuđmanova knjiga

Milanović je rekao i da je svjestan mnogih ograničenja EU-a, njezinih institucija, potrebu Europske komisije da buja i raste kao svaka birokracija. “No, to su sve nepogode i izazovi s kojima se normalno živi, to je u ljudskoj prirodi i prirodi svih društava i organizacija. Od mene ćete možda čuti argumentirane kritike nekih europskih politika ili ambicija institucija, ali nikada neku kritiku da bih dovodio pitanje mjesta Hrvatske u EU jer to zaista nema alternative.”

“Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman je autor knjige ‘Velike ideje i mali narodi’. Nisam za njega glasovao, ali imam dosta razumijevanja za neke njegove poteze. Jedno od njih jest da kada mali narodi počnu sanjariti o velikim idejama, postaju još manji narodi jer dolaze u sukob s drugim još većim idejama. Hvala vam i hvala vam još jednom što ste došli”, poručio je Zoran Milanović u svojem govoru, javlja HRT.