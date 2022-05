Komentirajući najave izmjene Zakona o obrani, za koje ministar Mario Banožić tvrdi da nemaju cilj smanjiti ovlasti Vrhovnog zapovjednika nego "vratiti mir vojnicima" i "riješiti nedoređenosti", Zoranu Milanoviću se omakla psovka.

'Pokušavaju dirati u nešto što se ne dira'

Na današnjoj press konferenciji u Puli, predsjednik je uz psovku poručio: ''Dobrodošao u boj, prijatelju! Poginut ćeš, je***a, tako blesav kakav jesi! Pokušavaju dirati u nešto što se ne dira. Imam za njih cijeli vatromet hipersoničnih raketa. Kad sam već Putinov čovjek, zašto da to ne koristim'', zaključio je ironično Milanović.

Prije Banožića, osvrnuo se na krizu u BiH, odgovarajući na pitanje novinara o Čovićevoj najavi da će HNS BiH pokrenuti korake za teritorijalni preustroj BiH.

'Ovo je trenutak istine, ili jesmo nacija ili nismo'

"Kada bi naši ljudi, političari, Plenković, čitali ono što institucije hrvatskog naroda u BiH pišu, a ne se bavili točkama i zarezima u besplodnim, kilavim briselskim traktatima, onda bi možda nešto shvatili. To je ozbiljna stvar što oni najavljuju. Ne bih htio da to ode u tom pravcu. Bude li na kraju otišlo u tom pravcu, ja ću ih podržati. Ja bih radije da se riješi načinom i metodama koje ja predlažem, a to je ovaj slučaj širenja NATO-a. To je hrvatski trenutak istine. Ili smo nacija ili nismo. Ako nismo, da se brate raziđemo, da priznamo da postoje ovi u BiH koji su treća klasa i mi koji za njih uopće ne brinemo. Ili ćemo kroz pritisak kroz NATO, da nas se ne tretira kao krušne mrvice koje vrapci jedu na podu, isposlovati to, istjerati pravdu, da se problem izbornog zakona riješi ukazom visokog međunarodnog predstavnika. Bakir Izetbegović je pod kontrolom Ankare i Istanbula, to je nemoguće. On je arogantan i radi što hoće", rekao je.