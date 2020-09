‘MILANOVIĆ PREKRŠIO PROTOKOLE, DODIK JE NA PANTOVČAK SLETIO KAO KAUBOJ’: Ured predsjednika ima odgovor na ove prozivke iz BiH

Pitali smo u Uredu predsjednika Milanovića kako je točno stigao Milorad Dodik na Pantovčak i je li to već uobičajena praksa ili iznimka

“Milanović prekršio protokole i Dodiku dopustio da helikopterom sleti na Pantovčak!“, glasi naslov teksta koji je danas, 17. rujna, objavio Inforadar.ba, portal iz Bosne i Hercegovine. U tekstu je objavljeno da je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, u službeni posjet predsjedniku RH, Zoranu Milanoviću, u srijedu, 16. rujna, stigao helikopterom Vlade Republike Srpske – te je sletio u područje Ureda predsjednika na Pantovčaku.

U tekstu je navedeno da im je potvrđeno da je Dodik „prvi visoki političar, i to „predstavnik jednog naroda“ kojem je dopušteno da sleti na travnjak Pantovčaka.“, te se pri tome pozivaju na izvor blizak Uredu predsjednika. Opisali su da je dosadašnja praksa za političare bila – dolazak vozilima, te potom prijem predsjednikovog protokola i predsjednika osobno.

Iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića nije nam ni potvrđeno niti demantirano da je Milorad Dodik sletio na područje Pantovčaka helikopterom, ali neslužbeno saznajemo da je ta činjenica točna. No, u odgovoru na upit Net.hr-a iz Ureda predsjednika naglašavaju da nije bilo nikakvog kršenja protokola.

„Nikakvog kršenja protokola nije bilo prilikom dolaska Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH, u Ured PRH. Za sve tehničke pojedinosti vezane uz njegov dolazak u Zagreb molim vas da se obratite Uredu g. Dodika.“, stoji u pisanom odgovoru koji potpisuje glasnogovornik Nikola Jelić.

Koliko često gosti na Pantovčak dolaze helikopterom?

Iz pregleda medijskih objava o Miloradu Dodiku evidentno je da on često koristi helikopter na svojim putovanjima unutar BiH, a po svemu sudeći i na put u Zagreb uputio se tom letjelicom, prošao sve kontrole i sretno sletio upravo u krug Ureda predsjednika na Pantovčaku. Nema sumnje da je ta vrsta dolaska morala biti ranije najavljena i da su obavljene sve kontrole, no, sam čin slijetanja helikoptera s visokim političkim gostom, sudeći po pretrazi javno dostupnih podataka – jest prilično neuobičajen u povijesti aktivnosti hrvatskih predsjednika.

Inforadar.ba je ovo slijetanje Dodika nazvao „kaubojskim“, a u tekstu pišu i o tome da mnogi u Hrvatskoj nisu blagonaklono gledali na iznenadan Dodikov posjet predsjedniku i premijeru, te da se predsjedniku zamjeralo što se sastanak pripremao u tajnosti i što je i hrvatska javnost saznala za njega tek nekoliko sati prije sastanka. Dodika se predstavlja kao političara koji „glorificira ratne zločince“.

S obzirom da je u svim izvještajima o posjetu Dodika naglašeno da je došao na poziv predsjednika Milanovića, pitali smo Ured predsjednika koja je točno bila namjera sastanka, a u pisanom odgovoru upućeni smo na izjavu predsjednika Milanovića koju je on dao u Beču, nakon sudjelovanja na Austrian Word Summitu. No, Milanović ni tu nije najpreciznije objasnio zašto je baš pozvao Milorada Dodika prvog od svih članova Predsjedništva BiH. Rekao je da „razgovara s onima koji nekoga predstavljaju i koji su izabrani u priznatom demokratskom procesu“.

“Tu sam da razgovaramo…”

„Gospodin Dodik je sugovornik, kao što je sugovornik i gospodin Bakir Izetbegović, on je predsjednik najveće bošnjačke stranke i to je činjenica. Tu sam da razgovaramo, a ne da politiku Bosne i Hercegovine protivno nesavršenim odredbama Daytona provode činovnici i diplomati srednjeg ranga. To se događa u Bosni i Hercegovini,“ izjavio je Milanović u Beču.

Nastojali smo također provjeriti je li doista prvi puta neki političar visokog ranga sletio u područje Ureda predsjednika helikopterom radi službenog posjeta predsjedniku države, no do zaključenja teksta nismo dobili podatak je li to već uobičajena praksa ili se ipak dogodila iznimka. U svakom slučaju, iz Ureda predsjednika su decidirani: nije bilo nikakvog kršenja protokola.