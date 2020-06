MILANOVIĆ POZVAO NA KUPNJU VOJNIH AVIONA: Pogledajte što je odgovorio novinaru kad ga je pitao zašto je tek sad došao u Zemunik

Naglasio je posebnost toga kada si letač. “Malo nas je i moramo više ulagati u sebe i moramo paziti da ne gubimo ljude”, kazao je i dodao da namjerno koristi riječ “letač” jer mu znači puno više od riječi “pilot”

Država bi trebala Hrvatsko ratno zrakoplovstvo opskrbiti nečim modernijim i novijim, jer ovo što trenutno imamo dalo je svoje, poručio je u petak predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović iz Zemunika.

Na svečanosti dodjele letačkog znaka pilota Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva kadetima 24. naraštaja vojnih pilota predsjednik Milanović je rekao kako je svaki zapovjednik velik onoliko koliko čuva svoje ljude, brine o njima i “ne tretira ih kao topovsko meso”.

!Dignemo li to na razinu države, naša država bi trebala, vjerujem da hoće, uložiti sredstava i naprosto opskrbiti HRZ nečim modernijim, novijim, jer je ovo što trenutno imamo dalo svoje, izvršilo je određenu veliku povijesnu misiju prije više od 20 godina”, poručio je.

‘Jeste li vi čuli za koronu?’

Znamo, dodao je, i kako se dolazilo do te opskrbe, pa je vrijeme za novo vrijeme. “A to košta, ali država i narod koji znaju što imaju i znaju čuvati svoje vrijednosti neće se takvih troškova bojati i u njih će ulaziti, rekao je Milanović.

Naglasio je posebnost toga kada si letač. “Malo nas je i moramo više ulagati u sebe i moramo paziti da ne gubimo ljude”, kazao je i dodao da namjerno koristi riječ “letač” jer mu znači puno više od riječi “pilot”.

Na upit novinara o nabavi novih zrakoplova, predsjednik je rekao kako je to konsenzus u hrvatskom političkom životu, pri čemu smatra da su svi za to, a na dodatno pitanje u kojoj je to fazi, odgovorio je – “na početku”.

Novinari su Milanovića pitali i zašto je tek sada, nakon što je 18. veljače položio prisegu za hrvatskog predsjednika, došao u Zemunik, na što je odgovorio protupitanjem: “Jeste li čuli za koronu?”.

‘Ne možemo se vraćati na onu vrstu zatvaranja’

Za jučerašnji blagi rast zaraženih koronavirusom (11 novih zaraženih koji su uglavnom covid-19 donijeli iz susjednih BiH i Srbije) kazao je kako je “podržao ublažavanje i ukidanje onih rigoroznih mjera“.

“Ne možemo se više vraćati na onu vrstu zatvaranja. To je bila reakcija na nešto novo, prijeteće. Morat ćemo zaštiti starije i bolesne”, poručio je predsjednik.

Novinari su ga pitali i o istragama dviju zrakoplovnih nesreća u bazi u Zemuniku.

“Istraga, ako će biti prava, bit će neovisna. Naročito ovakve istrage u kojima nitko nema motivacije da bilo što zataškava, da istragu usmjerava u određenom smjeru i željenom zaključku. To traje, a istrage zrakoplovnih nesreća su posebno rigorozne”, zaključio je Milanović.

Milanović putuje u Moskvu

Predsjednik Milanović boravit će u Moskvi 24. lipnja, na proslavi Dana pobjede, koja je zbog pandemije koronavirusa bila odgođena 9. svibnja, neslužbeno doznaje N1 u Uredu predsjednika.

Tijekom posjeta održat će se bilateralni susret s predsjednikom Ruske Federacije, Vladimirom Putinom, a teme se još usuglašavaju.

Hrvatska želi imati dobre odnose s Rusijom i ovo je simbolički akt u tom smjeru, navode iz Ureda predsjednika.

Posjet Moskvi dolazi uoči sastanka inicijative Brdo-Brijuni koja će se 29. lipnja održati u Sloveniji.